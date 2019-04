Bancos e agências da Previdência funcionam em horários reduzidos no Natal e Ano Novo No dia 24, véspera de Natal, as agências bancárias nas capitais e regiões metropolitanas funcionarão das 9h às 11h.

Brasília - Com a chegada do Natal e as comemorações de fim de ano a população deve ficar atenta ao horário de funcionamento dos bancos e órgãos públicos. No dia 24, véspera de Natal, as agências bancárias nas capitais e regiões metropolitanas funcionarão das 9h às 11h. Já nos municípios do interior, o atendimento ocorre das 8h às 10h.



De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nas cidades onde não há Horário de Verão as agências vão abrir no dia 24 com uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. Ou seja, nas capitais e regiões metropolitanas, com uma hora a menos em relação a Brasília as agências vão funcionar das 8h às 10h e no interior das 7h às 9h.



Nos estados com duas horas de diferença em relação a Brasília, o atendimento das agências bancárias ocorre das 8h às 10h (em Brasília das 10h às 12h) e das 7h às 9h nas capitais e regiões metropolitanas e interior, respectivamente.



Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro não haverá atendimento ao público nas agências bancárias.



O atendimento da Central 135 da Previdência Social também funcionará em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro.



Nesses dias, a população poderá ligar para a central das 8h às 20h (horário de Brasília). Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá atendimento.



Já as agências da Previdência Social em todo o país funcionam até as 14h nos dias 24 e 31 de dezembro e reabrirão na sexta-feira (26) e no dia 2 de janeiro.