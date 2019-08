Estadual 2009: ABC quer recuperação ante o Corintíans de Caicó

Buscando se recuperar da derrota para o Santa Cruz (1 a 0), o ABC recebe o Corintíans de Caicó, no estádio Frasqueirão.Enquanto o alvinegro quer vitória para se reabilitar, o “galo do Seridó” vem a Natal em busca de mais um resultado positivo. Afinal de contas, na primeira rodada o time caicoense derrotou o Real Independente, de Jardim de Piranhas, no clássico do Seridó, por 2 a 1.A novidade no ABC para este jogo pode ser a estréia de Simão. O jogador foi regularizado e está em condições para ser escalado pelo técnico Heriberto da Cunha.