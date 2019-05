Às vésperas do Estadual, gramado do Machadão é motivo de preocupação

Fotos: Camilla Káteb

O secretário de Esporte e Lazer de Natal, Ney Dias, garante que até o dia do campeonato o gramado estará em perfeitas condições para ser realizada a competição.“Os vários shows que foram promovidos nos festejos natalinos, com palco, camarotes e com a presença de público no gramado, certamente não prejudicaram o campo e estamos com tempo de uma total recuperação no gramado. Pois, esse ano, tivemos um cuidado maior para haver poucos eventos, e assim não passarmos por nenhum tipo de constrangimento”, complementa o secretário.De acordo com o secretário, o serviço de recuperação do gramado era para ter começado logo após os shows, porém a estrutura só começou a ser desmontada na sexta-feira (26).“Temos a obrigação de entregar o Machadão em condições de uso, afinal de contas estamos às portas de mais uma temporada de futebol profissional”, declarou Ney Dias.