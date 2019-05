Detento foge pelo portão central do presídio provisório Assaltante Genilson Félix Bezerra apresentou um documento falso e fugiu sem ser notado pela guarda da unidade carcerária no sábado. Coape já instaurou sindicância.

O assaltante Genilson Félix Bezerra, de 23 anos, fugiu pelo portão central do presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte de Natal, após apresentar um documento falso. Genilson fugiu sem ser notado pela guarda da unidade carcerária na tarde de sábado (27). A fuga só foi descoberta porque um colega de cela relatou o fato aos agentes penitenciários.



Genilson Félix responde a um assalto (processo número 001.08.011502-1 , da 4ª vara Criminal) e uma agressão a uma mulher (Lei Maria da Penha – processo 001.08.032243-4, do Juizado de Violência Doméstica Contra Mulher) na Justiça potiguar. Ele também responde a outros três processo na Justiça da Paraíba.



Em um termo de audiência de interrogatório judicial tomado no dia 3 de julho passado pelo juiz Raimundo Carlyle de Oliveira Costa, da 4ª vara Criminal, Genilson Félix Bezerra confessou o assalto à mão armada.



Segundo os autos, ele alegou que “estava desempregado e sem condições de prover o sustento de sua filha quando, desesperadamente, pegou um revólver calibre 32, desmuniciado, e saiu à rua, acabando por tentar assaltar uma pessoa, porém não chegou, sequer, a sacar a arma, que estava dentro de uma pochete; foi contido pela vítima e por outros populares, sendo entregue à polícia”.



Genilson disse ainda que “havia adquirido o revólver há bastante tempo, pagando por ele R$ 130; que não conhecia a vítima; que estava em uma bicicleta, parou em frente a uma padaria e anunciou o assalto; não conhece as testemunhas arroladas na Denúncia; reside com sua genitora, seu padrasto e um irmão; que sua filha reside com umas tias maternas; trabalhava como agricultor com seus tios, em João Pessoa e veio para Natal residir com sua mãe há cinco meses".



No dia 14 de novembro passado, Genilson foi levado para a penitenciária de Alcaçuz, mas 10 dias depois foi reconduzido para o presídio provisório. No sábado, após receber visita, ele fugiu com o documento falso às 14h.



O coordenador da Administração Penitenciária (Coape), José Deques Alves, informou que vai instaurar uma sindicância ainda nesta segunda-feira (29) para apurar como se deu a fuga de Genilson. “Queremos saber como foi que esse documento entrou no presídio e saber se houve conivência de alguém. Se a resposta for positiva, essa pessoa será punida”, falou.



O julgamento de Genilson Félix no processo por assalto à mão armada está marcado para as 15h30 do dia 20 de janeiro próximo.