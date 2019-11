Arthur Virgílio garante voto de 12 senadores do PSDB à Tião Viana Senador conclamou aos seus pares para que obedecessem à determinação do seu partido e votassem no PT.

Em discurso emocionado hoje (02) no plenário, o senador Arthur Virgílio (PSDB) garantiu o voto de 12 dos 13 senadores da sua legenda ao senador Tião Viana (PT) para a presidência do Senado.



O PSDB é um dos partidos que vai para a eleição sem conhecer o voto dos seus parlamentares, apesar de ter ficado decidido pelo apoio ao senador petista. O voto é secreto.



Em sua fala, Arthur Virgílio fez um apelo à lealdade. “São todos leais como eu, e como eu eles cumprirão seu dever de escolher o candidato que nós escolhemos”, discursou o senador, que conseguiu prorrogar por mais dois minutos sua participação na tribuna, que era de cinco minutos.



Ele também falou aos líderes, dizendo que cada um deveria “garantir sua honestidade intelectual” ao expor seu apoio na tribuna, e deu um palpite sobre o resultado do pleito: “pelos meus cálculos, nós ganhamos”.