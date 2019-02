Micarla marca coletiva para anunciar secretariado

Vlademir Alexandre Micarla confirma anúncio de secretariado para segunda-feira (15)

Muitas especulações são feitas quanto aos nomes dos possíveis secretários. Os membros da equipe de transição são os mais visados, principalmente por já estarem com a mão na massa. Certa vez, Micarla declarou que estes sairiam na frente justamente pela proximidade.Na segunda-feira todas as dúvidas serão sanadas, e o time da pevista estará pronto para assumir o comando da Capital potiguar, o que só ocorrerá a partir do dia 1° de janeiro.