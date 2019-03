Mergulho de contemplação: barco de bandeira inglesa será afundado na costa potiguar

Fotos: Ana Paula Oliveira Secretário de Turismo de Natal diz que proposta é proporcionar às pessoas o mergulho de contemplação

A embarcação foi doada pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (Cefet-RN) à Secretaria de Turismo de Natal (Sectur).A ação faz parte da política de turismo náutico do órgão de turismo. Segundo o secretário municipal de Turismo, Fernando Bezerril, o barco ainda precisa passar por algumas adequações até que possa ser liberado para o afundamento.“Serão retiradas portas e janelas para que o acesso seja fácil e ninguém fique preso no barco”, informa, lembrando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) ainda irá avaliar os efeitos que possam vir a interferir no meio ambiente. “Só após a liberação do Ibama é que nós poderemos naufragar a embarcação”.Essa é a primeira vez que um barco é afundado na costa natalense. “Copiamos a idéia de Recife. A proposta é proporcionar às pessoas o mergulho de contemplação”, diz o secretário. Ele ressalta, no entanto, que no local não será permitida a pesca.Fernando Bezerril fez questão de ressaltar o trabalho realizado pela sua pasta ao longo dos quatro anos de administração. “A secretaria levantou principalmente duas bandeiras: a do turismo de eventos e náutico. Esse originou numa Marina para 450 barcos. Além disso, no projeto de uma estação de passageiros no Porto de Natal, que já foi aprovada pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). E um planejamento estratégico nessa área feito pelos empresários para os próximos cinco anos”.Ao todo, quatro embarcações – incluindo o Olympic Champion - de propriedade do Cefet-RN estão ancoradas na Base Naval de Natal, no Alecrim. Das quatro, duas estão sendo recuperadas para projetos da instituição e uma está sendo analisada pelo Ministério da Pesca para possível recuperação.