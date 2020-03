Esqueça o sushi e o sashimi. Vá de Teisgoku!

Fotos: Vlademir Alexandre

Teisgoku

Receita do Misso-chiro

Para o dono do Take-Ya (Casa de Bambu, em japonês), o brasileiro precisa aprender a conhecer outros sabores daquele país, que tem na gastronomia um dos alicerces de sua forte tradição.A refeição escolhida foi o Teisgoku (bandeija, em japonês), que reúne porções de arroz japonês, caldo de legumes, caldo de soja e alguma proteína, como sashimi, peixe grelhado ou tempurá (legumes com camarão empanados), servidos separadamente.No Japão é assim: a boa refeição deve combinar várias porções, que são degustadas uma a uma. Nada de misturar molhos diferentes, ou carne vermelha com carne branca, por exemplo. Os japoneses não saem para comer, mas para degustar, e visitam várias casas diferentes.Os peixes crus geralmente vêm por último, porque não deixam gosto forte na boca, e devem ser comidos junto com o wassabi, aquela pasta verde e ardente, que tem poder bactericida.O molho shoyu é usado com parcimônia, e se aconselha comer um pedacinho de gengibre entre um peixe e outro para preparar o paladar para o próximo sabor.O alimento é levado à boca com ajuda dos pauzinhos (no caso do sushi, com a mão), e o prato quase toca os lábios.A forma de comer é muito importante para Nawa, que costuma passear entre as mesas do seu restaurante na tentativa de incorporar um pouco mais da cultura japonesa entre seus clientes. "Melhor é manter a tradição, se não o futuro não tem graça", costuma dizer.Trajado sempre de kimono, shorts e sandália, Nawa é rigoroso desde a escolha do peixe (comprado nas primeiras horas da manhã junto com a chegada dos pescadores) aos temperos, quase todos importados do Japão. Ao contrário das outras casas da cidade, o sushi é tradicional.Depois de muita conversa, sua mulher, a curitibana Ona, conseguiu que incluísse no cardápio o philadelphia e hot philadelfia, preparados com queijo e salmão empanados, respectivamente, invenções brasileiras. Isso foi há cinco anos. O Take-ya existe há 13 anos, quando o casal veio de São Paulo em busca de mais tranqüilidade.Agora, o cozinheiro japonês mais tradicional da cidade resolveu se aposentar, mas não antes de concluir o treinamento de Rafael, que já o ajuda na cozinha há três anos. Além do corte preciso dos filés de peixes, as aulas do aprendiz incluem a compra do peixe fresco e, claro, os pratos quentes.Foi Rafael que nos preparou o Teisgosku, um prato leve, cheio de sabores e muito saudável. Como são necessários vários ingredientes indisponíveis no comércio local, ele optou pela receita do misso-chiro, um caldo de soja delicado e quente. Para acompanhar, ele sugere sakê ou chá verde.Misso-chiro - caldo de sojaCaldo de legumesGohan - Arroz japonêsSunomono - legumes vinagrados na horaSubemono - legumes em conservaPorção para uma pessoaPreço: R$ 28Tofu em cubosAcelga cortada em cubosCebola cortada em rodelas finas2 colheres de sopa de missô (bagaço de soja fermentado)3 colheres de sopa de Hondashi (peixe ralado)Colocar na panela com 300mL de água, um a um, todos ingredientes. Deixar ferver por três minutos.