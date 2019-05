Índice de Confiança da indústria é o menor desde 1998

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 11%, de novembro para dezembro, e fechou o ano com o menor nível desde 1998. Segundo o relatório divulgado nesta terça-feira (30) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo estudo, o ICI de dezembro baixou aos 74,7 pontos – 9,2 pontos a menos do que no mês anterior.Segundo a pesquisa, as avaliação dos industriais sobre a situação econômica atual e as expectativas para os próximos meses piorou.A parcela de empresas que pretende reduzir a produção de dezembro até fevereiro chegou aos 33,8% – pior resultado desde 1991. Além disso, de novembro para dezembro, o percentual das indústrias que consideram fraca a situação dos negócios aumentou de 26,4% para 43,7%.A pesquisa, contudo, ainda apresenta dados positivos. Das 1.086 empresas consultadas, 24,7% projetam ampliar sua produção até fevereiro. A parcela de empresas que avaliam a situação atual dos negócios como boa também aumentou de 10,9% para 13,6%.

* Fonte: Agência Brasil.