Arthur Virgílio: Tião Viana deve receber 12 votos do PSDB Líder do PSDB se reúne pela primeira vez com petista após apoio declarado do partido.

Depois de se reunir na noite desta sexta-feira (30) com o senador Tião Viana (PT-AC), o senador Arthur Virgílio (AM), líder do PSDB, afirmou que o candidato petista à Presidência do Senado deverá receber os votos de 12 dos 13 senadores do partido.



Ele ainda espera convencer o senador Papaléo Paes (PSDB-AP) a votar em Tião Viana. Papaléo já declarou publicamente que seu voto será do senador José Sarney (PMDB-AP) - os dois são eleitos pelo Amapá.



“Com a decisão do PSDB de votar em Tião Viana, a sua candidatura agora é totalmente viável. Além disso, a opinião pública começou a se manifestar por entender que Tião Viana significa renovação. Está havendo um retorno para a candidatura de Tião Viana de senadores que haviam se direcionado para o senador José Sarney. Há agora um efeito manada ao contrário”, disse Virgílio.



Este foi o primeiro encontro dos dois depois que o PSDB decidiu apoiar o candidato petista.