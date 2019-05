América mescla jovens valores com jogadores mais experientes Tiago Ulisses e Bernardo farão companhia ao ex-Fortaleza Dude, 33 anos.

Não resta dúvida que o foco da direção do América será mesclar jogadores com experiência e jovens valores. A contratação do meia Tiago Ulisses é uma prova desta política. O jogador de apenas 19 anos foi formado nas bases do Corinthians/SP e no início deste ano disputou a Copa São Paulo pela equipe do Parque São Jorge. Tem contrato com o Timão até 25/06/2012.



Ele terá, por exemplo, como companheiro de meio o experiente volante Dude de 33 anos

A exemplo de Tiago Ulisses, o atacante Bernardo é outro que vem das bases do Sport Club Corinthians Paulista. Com apenas 19 anos, 1,84m, o jogador é a esperança de gols do Mecão para a temporada de 2009. O jogador tem contrato com o Timão até 14/09/2010.



Veja abaixo a ficha dos dois jovens contratados:





Ficha do jogador:



Nome: Ronaldo Bernardo da Silva

Apelido: Ronaldo

Posição: atacante

Altura: 1.84 m

Data de nascimento: 06/04/1989

Idade: 19 anos

Naturalidade: Tupã/SP

Postado por Sérgio Fraiman às 19:18 0 comentários

Tiago Ulisses é cria do Timão





Ficha do jogador:



Nome: Tiago Ulisses Aparecido Eugênio Sobral

Apelido: Tiago Ulisses

Posição: meia

Natural: Santo André/SP

Data de nascimento: 09/05/89

Idade: 19 anos

Altura: 1,75m