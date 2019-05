PRF registra duas mortes nas estradas do RN no domingo Ao todo foram oito acidentes somente no domingo. Mortes foram registradas em São José de Mipibu e Florânia.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte (PRF/RN) registrou duas mortes nas estradas federais que cortam o Estado neste domingo (4). Ao todo foram registrados oito acidentes. Duas pessoas ficaram feridas.



A primeira morte foi registrada às 15h, no distrito de Taborda, em São José de Mipibu. Homem ainda não identificado foi atropelado quando tentava atravessar a BR 101 no quilômetro 112,5. O veículo que o atropelou também não foi identificado.



A outra morte ocorreu no Km 231 da BR 226, em Florânia. Um Santana de placas MXV-3262 capotou e o passageiro Edílson Pereira da Silva, de 42 anos, acabou morrendo no acidente, registrado às 16h05.



Não houve registro de prisões pela PRF neste domingo.