Dunga de olho em Keirrison Técnico da Seleção Brasileira elogia reveleção do campeonato e garante estar atento

O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, procura manter-se atento ao que acontece no futebol nacional e quem se destaca pelas terras tupiniquins antes de se transferir para o exterior. Ligado na seleção do Campeonato Brasileiro, o comandante apontou os novos e conhecidos talentos. Dentre eles, o atacante Keirrison, do Coritiba, de 20 anos, mereceu um destaque em especial.



“Ele (Keirrison) já teve uma chance na Seleção Olímpica (convocado para o amistoso contra os melhores do Campeonato Brasileiro de 2007) e está muito bem”, disse Dunga ao site Justicadesportiva.com.br, completando em seguida. “Estamos de olho em todos que se destacam. Esta eleição dos melhores do campeonato tem grandes valores. Conhecemos todos estes jogadores e acho que foi justo”.



Maior artilheiro da temporada no Brasil, com 41 gols, Keirrison foi sondado por vários clubes europeus, inclusive o poderoso Barcelona. No entanto, ele nega a transferência neste final de ano e garante que irá cumprir o contrato com o Coritiba até o fim – em abril de 2009. O atacante pode também parar no Palmeiras após o término do contrato.



A seleção do campeonato – Vitor, do Grêmio; Léo Moura, do Flamengo; Thiago Silva, do Fluminense; Miranda, do São Paulo; e Juan, do Flamengo; Hernanes, do São Paulo; Ramires, do Cruzeiro; Diego Souza, do Palmeiras; e Alex, do Internacional; Kléber Pereira, do Santos; e Alex Mineiro, do Palmeiras – recebeu elogios do técnico da Seleção, e um, que não entrou na lista, mereceu uma atenção especial de Dunga: Keirrison, artilheiro ao lado de Washington, do Fluminense, e Kléber Pereira, do Santos, com 21 gols, e escolhido como revelação do campeonato.



Em 35 jogos ao longo de dois anos no comando da Seleção principal, Dunga obteve 22 vitórias e perdeu apenas quatro jogos – para Portugal, México, Venezuela e Paraguai. O Brasil ocupa o segundo lugar na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americana para Copa do Mundo de 2010. O próximo compromisso de Dunga com a Seleção será o duelo contra a Itália, atual campeã Mundial, no dia 10 de fevereiro de 2009, em Londres.



Justiça Desportiva