Prefeitura de Belo Horizonte decreta situação de emergência Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte ficará responsável pela organização do atendimento às vítimas das enchentes.

A prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência nas áreas da capital mineira afetadas pelas fortes chuvas.



O decreto assinado pelo prefeito Márcio Lacerda foi publicado na edição de ontem (10) do Diário Oficial do Município. Segundo o texto, a situação de emergência vai durar 90 dias contados a partir de 1º de janeiro de 2009.



A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte ficará responsável pela organização do atendimento às vítimas das enchentes.



Hoje a Secretária Nacional de Defesa Civil alertou para o perigo de fortes chuvas em Minas Gerais. As áreas mais atingidas devem ser o Triângulo Mineiro, o sul e o oeste do estado.