Usina da Petrobras em Minas Gerais faz sua primeira entrega de biodiesel

Petrobras Usina de Biodiesel de Montes Claros

* Fonte: Petrobras

A entrega faz parte da produção vendida pela empresa no 12º leilão de biodiesel da ANP. Ao todo, a usina entregará 1,5 milhão de litros de biodiesel no primeiro trimestre de 2009.A usina - a exemplo da unidade de Candeias (BA) e Quixadá (CE) - tem capacidade de produzir 57 milhões de litros de biodiesel por ano.A planta possui sistemas de instrumentação e controle automatizados, além de flexibilidade no processamento de óleos vegetais brutos e no uso de matérias-primas diversas, podendo processar ainda sebo bovino e OGR (óleos e gorduras residuais).