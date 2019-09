Copa do Brasil: 26 Estádios continuam em situação irregular A CBF divulgou lista completa da situação de 60 praças esportivas brasileiras. O prazo de envio dos laudos é encerrado na sexta-feira (30).

Na última terça-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista com a situação dos Laudos Técnicos dos Estádios da Copa do Brasil de 2009. Resultado: das 60 praças esportivas, 26 continuam em situação irregular, de acordo com a Diretoria de Competições do órgão.



Para tentar amenizar a situação, a CBF prorrogou o prazo de envio dos laudos técnicos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária do dia 16 para a sexta-feira (30).



Caso seja mantida a inadequação dos Estádios, a primeira rodada da Copa do Brasil com início no dia 18 de fevereiro, os mandos de campo podem ser transferidos para outros Estados.



Na lista de campos esportivos irregulares estão o Maracanã (RJ) e São Januário, ambos no Rio de Janeiro, o Castelão (CE) e Mineirão (MG). No Rio Grande do Norte, apenas o Nogueirão está fora dos padrões. O Machadão e o Frasqueirão recebram o sinal positivo para a realização dos jogos.



*Com informações da CBF