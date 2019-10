Mais de 70% dos aprovados no concurso se apresentaram à Sesap Dos 131 médicos convocados emergencialmente pelo Governo do Estado, 88 já foram empossados e encaminhados aos hospitais.

A Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) registrou, até quinta-feira (29), a apresentação de 624 concursados aprovados e convocados para prestação de serviços na saúde do Estado. O número corresponde a 73% do total de candidatos aprovados.



Dos 131 médicos convocados emergencialmente pelo Governo do Estado, 88 já foram empossados e encaminhados aos hospitais. Até o momento, se apresentaram 16 médicos anestesiologistas, 8 intensivistas adulto, 2 intensivistas infantil, 29 cirurgiões gerais, 14 ortopedistas e 19 pediatrias.



Os novos servidores devem continuar se apresentando no Centro de Formação Pessoal para Serviços em Saúde (Cefope-RN), localizado no bairro de Morro Branco, até o dia seis de fevereiro. Caso não se apresentem, serão eliminados, e a comissão do concurso convocará os suplentes.