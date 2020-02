Acusados de crime no Ensaio Geral vão a julgamento hoje Francinaldo Leonel do Nascimento e Johnatan Wanderley Cordeiro Silva são acusados de matarem Jailson César Ribeiro nas festividades do Ensaio Geral, em 2007.

O Tribunal de Justiça do RN transmite amanhã (12) o júri de Francinaldo Leonel do Nascimento, conhecido como “Naldo”, e Johnatan Wanderley Cordeiro Silva, conhecido como “Joaninha”, ambos de 20 anos de idade, acusados de matarem Jailson César Ribeiro nas festividades do Ensaio Geral, em 2007.



Os acusados, segundo o Ministério Público, em 11 de fevereiro de 2007, dispararam três tiros de arma de fogo contra Jailson César Ribeiro de 17 anos. Dois desses projéteis atingiram a vítima no tórax, vindo a falecer, e o outro projétil transfixou a perna de Luciana da Silva Santos, alojando-se na perna de Rafael Santos de Figueiredo, que foram socorridos e conseguiram viver.



O crime foi motivado por uma briga entre a vítima e Jhonatan, provocada por este acusado. Inconformado por ter perdido o embate, “Joaninha” foi chamar Francinaldo, que havia sido liberto da prisão por outro homicídio, para, juntos, vingarem-se de Jailson.



No meio da multidão, Jhonatan segurou a vítima, impossibilitando-lhe qualquer defesa, enquanto Francinaldo desfechava tiros com um revólver calibre 38, adquirido anteriormente.



Francinaldo e Jhonatan vão a julgamento denunciados pelo crime previsto nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, 129, “Caput”, c/c o art. 69 do Código Penal, e o art. 1º, inciso I, da Lei de Crimes Hediondos (8.072/90).



A sessão de julgamento ocorrerá no Salão do Júri Popular da Comarca de Natal, a partir das 8h e será presidida pela juíza Eliana Marinho.