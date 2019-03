10ª Rodada de Licitações da ANP começou nesta quinta-feira (18)

Começou na manhã desta quinta-feira (18), no Rio de Janeiro, a 10ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural. A Agência Nacional de Petróleo e Gás qualificou 48 empresas das 52 que manifestaram interesse para participarem da rodada. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da ANP Estão previstas as licitações de 130 blocos terrestres para pesquisa de petróleo e gás natural, com cerca de 70 mil km² divididos em oito setores, em sete bacias sedimentares: Sergipe-Alagoas, Amazonas, Paraná, Potiguar, Parecis, Recôncavo e São Francisco.Desses blocos, 100 estão em bacias maduras, onde a existência de petróleo e gás já está comprovada, 35 deles estão na bacia Potiguar, que abrange o Rio Grande do Norte o Ceará.A maior parte dos blocos está distribuída em sete municípios do Rio Grande do Norte: Açu, Apodi, Baraúna, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró e Upanema. E os demais, nos municípios cearenses de Alto Santo, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte.Os 35 blocos que serão licitados ficam próximos a diversos campos produtores como Acauã, Rio Mossoró, Pajeú, Upanema e Lorena. A Bacia Potiguar é considerada hoje a maior produtora de petróleo em terra do país, com cerca de 70 campos de petróleo, sendo 58 em terra. Somente em 2007 foram 686,35 milhões de barris de petróleo.Os lances mínimos para os blocos da bacia variam de R$ 140 mil a R$ 438 mil. A região onde as áreas estão localizadas apresenta boa infra-estrutura de rodovias, oleodutos e gasodutos, portos, a Unidade de Produção de Gás Natural de Guamaré e centros urbanos importantes como Mossoró e Macau.Além dos 100 blocos em bacias maduras, outros 30 são blocos em novas fronteiras exploratórias, dos quais 7 na bacia do Amazonas, 5 na bacia do Paraná, 6 na de Parecis e 12 na bacia de São Francisco. Bacias de novas fronteiras são aquelas que têm potencial de hidrocarbonetos demonstrado por estudos geofísicos, mas ainda são pouco conhecidas geologicamente ou apresentam barreiras tecnológicas a serem vencidas.

Participantes

Do total dos grupos econômicos de origem estrangeira que participam da rodada, cinco são dos Estados Unidos, Anadarko, Devon, Hess Corporation, Esso e Laço Management; três do Reino Unido, Shell e British Petroleum e Perenco; duas da Colômbia, a Ecopetrol e a Integral de Servicios Técnicos, e duas do Canadá, Brazalta e a Paramount. As demais empresas são de Angola (Sonangol), Noruega (Norse), Ilhas Cayman (Partex), Panamá (Synergy) e Portugal (Petrogal).Entre as brasileiras, estão algumas que já são concessionárias, como Petrobras, OGX, Silver Marlin, Starfish, Petro Recôncavo, Severo Villares, S.A Brasoil, Comp, UTC, Orteng, Delp, Aurizônia, W. Washington, Queiroz Galvão e Gênesis 2000, Cheim Transportes AS, Phoenix Empreendimentos Ltda e RAL Engenharia, além de várias estreantes.

* Com informações da ANP.