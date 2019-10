PF apreende mais de 20 kg de maconha em duas operações em Natal

Fotos: Cedidas / Polícia Federal

Por volta das 10h, os policiais investigavam a informação de que o condutor de um celta branco estaria traficando drogas por trás do terminal rodoviário da cidade da Esperança.Ao averiguarem a denúncia, logo que se aproximaram do local, os policiais avistaram um carro do suspeito estacionado, com o motorista ao volante. Ao ser abordado e revistado, o homem não reagiu e tinha em seu poder 1,96 kg de maconha e uma pistola calibre 380.De imediato recebeu voz de prisão e para surpresa da equipe o detido era o mesmo pintor de 38 anos que já havia sido preso em flagrante pela PF em 2006, naquela época com mais de 300 kg de maconha, e que atualmente cumpria pena em regime semi-aberto determinado pela Justiça.Conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, o acusado ao ser interrogado e instruído por seu advogado invocou o direito constitucional de permanecer calado e só se pronunciar em juízo.A outra diligência que também resultou na prisão de supostos traficantes e na apreensão de drogas aconteceu às 10h30 nas imediações de um shopping center situado na avenida Bernardo Vieira. Desta vez 19,5 kg de maconha foram encontrados em poder de uma vendedora ambulante de 28, um desempregado de 25 e um estudante adolescente de 16 anos.Segundo as investigações, a maconha vinha do Vale do Assu para abastecer as “bocas de fumo” da capital e foi trazida do interior do Estado pela mulher que aqui desembarcou como passageira de uma lotação. Os quase 20 kg da droga estavam acondicionados numa caixa de papelão, na forma de “tijolos” e envoltas em papel alumínio, provavelmente para disfarçar o odor característico da droga.Pouco tempo depois que ela desceu surgiu um veículo com dois homens e no momento em que recebiam a “encomenda”, os policiais fizeram a abordagem. Ao revistarem a bagagem logo foi constado que se tratava de maconha por isso o trio foi preso e conduzido de imediato para a sede do órgão em Lagoa Nova objetivando a lavratura do flagrante.Durante o interrogatório, os acusados se declaram inocentes e disseram não saber que a caixa continha droga.Todos os presos estão custodiados na sede da Polícia Federal, à disposição da Justiça, enquanto que o menor apreendido foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

* Fonte: PF/RN.