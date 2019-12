Invasões de espaço público serão discutidas pela Semurb e MP

A reunião será pautada nas soluções para os casos de apropriação indevida de espaços públicos que estão impedindo o trânsito de pessoas. “Vamos nos reunir com Kalazans para discutir os procedimentos que já estão prontos para processar o município. Como o secretário assumiu a nova administração, vamos tentar um ajuste de conduta para os casos”, afirma a promotora.Os processos foram motivados por denúncias de invasão de ruas, casas construídas em vias públicas, invasão de praça com área verde, construções comerciais como locadoras, comércios e as mais diversas irregularidades. “Acredito na solução em acordo com a Semurb, sem ser necessária a instalação de processo contra o município”, frisa.Além de casos de invasão de espaço público, a promotora conta que vai entrar em contato com a Semurb sobre outros processos. “Em Natal existem lugares que precisam de um controle de crescimento maior, com casos de invasões de espaço público, como as favelas”, conclui a promotora.Rossana Sudário afirma que o Ministério Público vai trabalhar em parceria com a Semurb para resolver os problemas de espaço públicos de Natal.