Capim Macio: obra liberada, mas paralisada

Maiara Felipe Os moradores estão divididos em três grupos para tentar paralisar o desmatamento da área da lagoa

O juiz substituto da 1ª Vara da Justiça Federal, Carlos Wagner Dias Ferreira liberou a continuação da drenagem do bairro de Capim Macio, na última quinta-feira (21), porém a construção da lagoa de captação está parada. Moradores estão se revezando no local pata impedir a continuidade da obra.



“Queremos a existência da lagoa, mas junto com um parque”, sintetizou o desejo dos residentes no bairro, o morador Manuel Canuto. Ele estava na tarde desta segunda-feira (24), no terreno da lagoa (RD1), que fica por trás do supermercado Extra e faz parte do grupo das quatro lagoas, da obra de drenagem de Capim Macio.



Segundo Canuto, a proposta apresentada pela prefeitura é retirar as árvores do terreno e para compensar colocar 100 mudas no Parque da Cidade. “ Precisamos de uma área de lazer. A lagoa pode ser aliada a um espaço natural para os moradores. E além disso, não quero precisar ir até o Parque para respirar ar puro”, declarou o morador.



De acordo com o coordenador do movimento SOS Ponta Negra, Yuno Silva, um grupo de moradores tentou ser recebido pelo prefeito Carlos Eduardo, mas não tiveram sucesso. Como representante, o deputado estadual, Fernando Mineiro conversou com o chefe do poder executivo municipal.



O deputado conseguiu marcar para a próxima quarta-feira (26), na sede da prefeitura, uma reunião entre os moradores e Carlos Eduardo.“Acho que Carlos Eduardo deveria terminar a gestão dele escutando a opinião dos moradores”, disse Yuno Silva.



Os moradores estão divididos em três grupos para tentar paralisar o desmatamento da área da lagoa. Um grupo tentou conversar com o prefeito, outros foram ao Ministério Público (MP) levar alguns documentos e o restante faz revezamento no terreno. Ao MP foram entregues mais de duas mil assinaturas.



MP



O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) ingressou nessa sexta-feira (21), com um pedido urgente para que seja realizado, antes de qualquer desmatamento, um inventário acerca da fauna e flora que abrangem o projeto de drenagem do bairro de Capim Macio.



O objetivo do pedido é avaliar os impactos negativos decorrentes da construção de uma lagoa de captação no referido local. Para o MPF/RN no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima) realizados não existe qualquer levantamento formal ou informal acerca da fauna e flora da região.



A ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público Federal destaca, ainda, que avaliação dos impactos deverá levar em consideração a função ambiental relativa à preservação dos recursos hídricos, à paisagem, à estabilidade geológica, à biodiversidade, ao fluxo gênico da fauna e flora e à proteção do solo.



A ação cautelar incidental de produção antecipada de provas, como se denomina o pedido feito pelo Ministério Público, será julgada pelo juiz substituto da 1ª Vara da Justiça Federal, Carlos Wagner Dias Ferreira.



Atualizada para acréscimo de informações às 18h40