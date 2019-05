Governo vai remanejar R$ 650 milhões entre obras mais adiantadas do PAC “Tiramos recursos de obras que estão com cronograma de execução mais atrasado e deslocamos para outros empreendimentos que estão andando bem“, disse o ministro do planejamento.

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou hoje (29) que o governo vai remanejar R$ 650 milhões entre obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) previstas no Orçamento de 2008.



“Tiramos recursos de obras que estão com cronograma de execução mais atrasado e deslocamos para outros empreendimentos que estão andando bem e que têm condições de ser executados, inclusive para alguns que não estão no PAC oficialmente”, disse, sem citar as obras que perderam ou que receberam recursos.



Outros R$ 680 milhões de custeio também foram remanejados. De acordo com o ministro, os cortes foram feitos em ministérios que não gastariam os recursos até o fim do exercício orçamentário.



“Não criamos despesas extras. Não houve aumento nem diminuição no volume de recursos autorizados, só houve remanejamento”, acrescentou. Um dos programas que receberá os recursos remanejados será o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), que terá reforço de R$ 90 milhões.