Chinaglia dá posse a 11 novos deputados Em cerimônia concorrida, realizada em seu gabinete, Chinaglia desejou boa sorte aos novos parlamentares.

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), deu posse a hoje (6) a 11 novos deputados federais. Em cerimônia concorrida, realizada em seu gabinete, Chinaglia desejou boa sorte aos novos parlamentares e disse que a posse de hoje não mudava em nada a relação de forças na Câmara entre os partidos da base de governo e os da oposição.



Presidente nacional do PDT, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, foi assediado pelos jornalistas depois da posse, mas não quis se manifestar sobre o apoio aos candidatos declarados à Presidência da Câmara: Michel Temer (PMDB-SP), Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Ciro Nogueira (PP-PI). Ele disse que estava ali apenas para prestigiar uma substituição de nomes no seu partido.



Oito suplentes foram empossados, em caráter definitivo, em vagas deixadas por deputados que assumiram, no último dia 1º, prefeituras e vice-prefeituras municipais. Além dos que ficaram com as vagas de sete prefeitos e de um vice-prefeito, três suplentes assumiram, em caráter temporário, nas vagas decorrentes de afastamentos para o Ministério das Relações Institucionais e secretarias de estado.



Tomaram posse como titulares os deputados Antonio Carlos Ramos (PTB-AL), no lugar de Cristiano Matheus (PMDB), que assumiu a prefeitura de Marechal Deodoro; Capitão Assunção (PSB-ES), na vaga de Neucimar Fraga (PR), atual prefeito de Vila Velha; José Vieira Lins (PSDB-MA), substituto de Sebastião Madeira (PSDB), prefeito de Imperatriz; Marcos Lima (PMDB-MG), na cadeira de Maria do Carmo Lara (PT), atual prefeita de Betim; Fernando Stephan Marroni (PT-RS), no lugar de Tarcísio Zimmermann (PT), prefeito de Novo Hamburgo; Jorge Boeira (PT-SC), na vaga de Carlito Merss (PT), prefeito de Joinville; João Herrmann Neto (PDT-SP), na vaga de Reinaldo Nogueira (PDT); e Roberto Alves (PTB-SP), no lugar de Frank Aguiar (PTB), atual vice-prefeito de São Bernardo do Campo.



Os suplentes temporários são Fernando Antonio do Nascimento (PT-PE), que assumiu a vaga deixada pelo ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que antes era ocupada pelo primeiro suplente, Sílvio Costa, do PMN. Só que Sílvio assumiu a prefeitura de Olinda, depois da renúncia de Renildo Calheiros (PcdoB); Elizeu Morais de Aguiar (PTB-PI), na vaga do deputado licenciado Antonio José Medeiros (PT), secretário de Governo do Piauí desde 2007, que tinha o lugar ocupado pelo primeiro suplente B. Sá, que assumiu a prefeitura de Oeiras; e Glauber Braga (PSB-RJ), na vaga deixada por Jorge Bittar (PT), atual secretário de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro.



Os empossados hoje somaram-se a sete substituições ocorridas na semana passada, de suplentes que ocuparam as vagas de ex-deputados federais que assumiram as prefeituras de seus municípios no dia 1º deste mês. São eles: Márcio Marinho (PR-BA), no lugar de Jusmari Oliveira (PR), prefeita de Barreiras; Uldorico Pinto (PMN-BA), no lugar de Guilherme Menezes (PT), prefeito de Vitória da Conquista; Jairo Ataíde (DEM-MG), no lugar de Custódio Mattos (PSDB), prefeito de Juiz de Fora; Sílvio Costa (PMN-PE), no lugar de Renildo Calheiros (PCdoB), prefeito de Olinda; Dr. Paulo César (PR-RJ), no lugar de Sandro Matos (PR), prefeito de São João de Meriti; Paulo Bauer (PSDB-SC), no lugar de Djalma Berger (PSB), prefeito de São José; Jorginho Maluly (DEM-SP), que substituía Walter Feldman (PSDB), foi efetivado no lugar de Silvinho Peccioli (DEM), prefeito de Santana do Parnaíba. Com isso, o Bispo Gê Tenuta, também do DEM, assumiu a vaga de Walter Feldman (PSDB), secretário de Esportes da Prefeitura de São Paulo.