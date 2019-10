Shopping-terapia: quando comprar vira compulsão Especialistas alertam para os perigos do transtorno obsessivo-compulsivo.

Até que ponto o consumismo é um comportamento normal e quando ele sai do limite da normalidade e vira patologia? Será que a satisfação de quem compra é normal ou a sensação pode viciar?



O hábito de comprar é tão antigo quanto o estabelecimento de relações pessoais, sejam elas de amizade, amor ou mesmo comerciais. Após o surgimento do capitalismo, no século 15, o desenvolvimento de atividades comerciais aumentou gradativamente, alterando o comportamento de muitas pessoas.



Nos últimos anos, o apelo da mídia, pela publicidade e a propaganda estimulou os antigos hábitos de compra, tornando prazeroso ter objetos supérfluos, como roupas e acessórios. Apesar de não ter explicação, a alta freqüência de compras e o motivo que leva à compra podem explicar o consumismo exagerado.



Apelidado de shopping-terapia, o comportamento tem inúmeras variações, dependendo do tipo e dos resultados da compra. Para Mariana Lázaro, as compras mensais são normais, mas admite que muitas vezes a quantidade passa dos limites. "Às vezes compro sem precisar, coisas que não estava planejando comprar mesmo", afirma.



Os artigos que exercem maior atração nas mulheres são as roupas, sapatos, bolsas e acessórios, que são objetos de baixo valor e de fácil substituição. "Eu nunca comprei artigos repetidos, mas já comprei sete bolsas de uma vez só, num valor de mais de R$ 800, em uma loja. Depois fui para Fortaleza, pensando em comprar R$ 200 de roupa e acabei comprando R$ 1 mil", diz. Já para os homens, os desejos recaem sobre carros, aparelhos eletrônicos e relógios.



A psicóloga Melina Séfora explica que a sensação de ansiedade pode causar a felicidade momentânea ao comprar o objeto desejado, mas em seguida o vazio que a sensação de aquisição provoca, pode causar arrependimento e tristeza.



Para a psicóloga, o consumista é aquele que compra alguma coisa a mais do que estava previsto e o compulsivo é como um consumista de drogas. "É considerado vício, compulsivo quando alguém precisa sair e comprar alguma coisa", afirma.



"Quando eu compro, eu me sinto feliz, mas quando chego em casa, bate o arrependimento e fico pensando que podia ter guardado o dinheiro e gasto em outra coisa", afirma Mariana.

Ela declara que tem em seu guarda-roupa peças que nunca usou e comprou pelo prazer em tê-las. "Hoje em dia, eu evito ir ao shopping, porque me sinto atraída pelas lojas, mas sei que não preciso daquelas peças", conclui.



Mariana enumera suas aquisições e conta que tem mais de 50 pares de sapatos, número que já pode ser considerado de coleção para alguns. Para a psicóloga Melina Séfora, o comprador compulsivo sempre tem motivos para comprar: seja ele um desconto, uma peça exclusiva ou uma tristeza no cotidiano. O compulsivo não tem controle sobre si mesmo e compra em quantidade maior do que deveria.



O prazer momentâneo da compra para o compulsivo pode trazer prejuízos morais e emocionais. "O constrangimento de ter comprado aquela peça e não saber o motivo para a aquisição causa tristeza para quem passa pela situação", afirma a psicóloga.



"Nem sempre o compulsivo precisa de um tratamento, isso varia de pessoa para pessoa, mas se o limite foi extrapolado, o indivíduo precisa de tratamento", garante Melina.



O leitor pode estar imaginando que essa atração é devido ao período de liquidação, ou pode ser impulsionada por promoções sazonais, mas Mariana garante que não. "Tem promoções que me atraem sim, mas tem coisas que eu vejo e penso: que tem que ser meu e não importa o preço", garante.



A personagem da estória contada é uma profissional liberal, que tem suas contas em dia e não tem sua vida financeira prejudicada. Já o caso seguinte, de Ana Cláudia, o intenso e diário consumismo extrapola os limites e atrapalha o orçamento mensal, prejudicando a vida dela.

"Se eu gostar de uma peça, eu tenho que ter na hora, senão fico pensando no objeto o tempo todo, pode ser roupa, bolsas, sapatos", afirma.



A ansiedade é tanta que Ana Cláudia chega a romper o limite da sua conta e ultrapassar o valor do cartão de crédito. "Se eu gostar eu não quero nem saber o valor, eu compro", diz.

Ela conta que passou por uma fase que comprava diariamente, até os mesmos artigos que já tinha em casa. "Eu comprava coisas que saíam do meu orçamento. Já comprei bolsa da mesma cor e roupas do mesmo tamanho, se eu tivesse vontade", declara.



Segundo ela, o problema era o pós-compra. "Eu me sentia arrependida, porque quando eu chegava em casa, eu percebia que era querer por querer e que eu podia ficar sem aquela blusa nova", conclui. Ela garante que tem ansiedade de usar as peças adquiridas logo após a compra. "Assim que eu compro, eu uso logo. Mas jáaconteceu de eu ir trocar a peça, de tanto arrependimento", alega.



Ana Cláudia surpreende quando conta que já chegou a esconder as peças novas da mãe. "Passei um tempo com essa mania de comprar. Deixava na mala do carro ou dentro da bolsa e inventava que era de uma amiga, e não dizia que tinha comprado. Eu ia fazer o quê? A vontade era maior do que tudo", afirma.



Identificar a compulsão ou consumismo nos dois casos é tarefa difícil para a psicóloga, mas ela avalia o quadro como possíveis compulsões, pois modificam o dia-a-dia das personagens.

A psicóloga alerta que a compulsão em um estágio mais grave pode se tornar um transtorno obsessivo-compulsivo, mas a maioria dos impulsos de compra é normal. "Cada pessoa tem que encontrar a satisfação interna para sentir a felicidade completa", diz.



Para Melina Séfora, o limite é percebido quando o patrimônio do consumista é alterado, quando ele tem que procurar outras fontes para obter o objeto desejado. "O compulsivo sai com o objetivo de comprar e só volta para casa com o desejo atendido", afirma.