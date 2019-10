Para jurados, artistas ainda não entenderam o Salão Palatnik

Fotos: Vlademir Alexandre Paulo Bruscky: "Esperávamos uma participação maior em fotografia"

Em Natal para selecionar os trabalhos participantes do 1º Salão Abraham Palatnik de Artes Visuais, o pernambucano Paulo Bruscky e o paraibano Dyógenes Chaves conversaram com o portal Nominuto.com sobre como foi o trabalho de seleção, num júri completado com o crítico Vicente Vitoriano, e sobre os conceitos que envolvem o uso da tecnologia aliada às artes plásticos.



Para os dois, poucos artistas locais que se inscreveram no Salão entenderam que tipos de trabalhos a iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Norte - Fapern realmente pedia, mas consideraram que os trabalhos vencedores surpreenderam pela qualidade.

Paulo Bruscky é recifense, nascido em 1949. Considerado um dos principais nomes da vanguarda nordestina nas artes plásticas, Bruscky desenvolveu trabalhos nas áreas de arte-correio, áudio-arte, videoarte, artdoor e xerografia/faxarte. Em 1981, recebeu a Bolsa Guggenheim de Artes Visuais, residindo por um ano em Nova York. Suas experiências são pioneiras nas discussões sobre a utilização de novos meios na arte brasileira.

Dyógenes Chaves nasceu em Araçagi (PB), em 1959. é artista plástico, designer gráfico,curador e faz parte da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA). Coordena, há três gestões, o setor de Artes Plásticas da Funesc - Fundação Espaço Cultural da Paraíba. Participou e coordenou intercâmbio de associações da França e Suíça.

Confira a primeira parte da conversa:



Nominuto.com - Ao todo, 73 artistas se inscreveram no 1º Salão de Artes Visuais Abraham Palatnik, somando 123 peças participantes. Vocês consideraram esse um bom número para evento deste tipo?

Dyógenes Chaves: "Usando o nome Palatnik, esse salão pode ter visibilidade nacional."

Dyógenes Chaves -

Quem pode responder melhor se houve poucos inscritos ou não no Salão é coordenação, porque depende muito de para quem era, para que tipo de artista, se era para artistas jovens, para artistas de fora, de dentro, se o prêmio era bom, se houve tempo suficiente de divulgação... Quer dizer, isso tudo é algo que já encontramos pronto.



Paulo Bruscky -

Teve também o problema da greve dos Correios, porque, mesmo sendo só para o Rio Grande do Norte, muita gente manda o material por Sedex...



DC -

Mesmo assim, 70 é um número pequeno, apesar de problemas como greve dos Correios, pois, como trabalhamos para selecionar 30 trabalhos, foi quase dois para um. Tinha uma vaga para cada dois artistas, mais ou menos isso. É uma seleção fácil.

NM - É, na avaliação de vocês, o nível artístico das obras apresentadas, estava dentro das expectativas? Alguma boa surpresa?

DC -

É difícil hoje você encontrar uma boa surpresa em salões de arte. Por que o próprio salão já tem uma natureza de receber 'novidades'. Todo mundo querendo fazer uma obra 'nova' ou 'original', mas acaba fazendo uma coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Então, novidade é muito difícil em qualquer salão. O que há, na verdade, são coisas mais bem elaboradas e peças ícones de estilos, de categorias. Para o que conheço de Natal, foi a cara. A cara de uma cidade. Diria que é um evento local. Então, como o Salão pretende se anual, ainda é muito pouco para se fazer uma possibilidade de avaliação de uma produção local.



PB -

Todo primeiro salão, toda primeira investida em qualquer área, tem que ser feito para se analisar, corrigir - se tem algo a ser feito... Eu esperava, por ser em homenagem a Abraham Palatnik, que houvesse mais obras dentro da proposta de multimídia em geral, de arte multimídia... Mas o Salão foi salvo. Algumas propostas, alguns projetos nessa área salvaram o Salão. Não foram muitas, predominou pintura, desenho, as categorias mais tradicionais, e até por falta de informação, tinha trabalhos que eram artesanato. Não tenho nada contra artesanato, mas existem salões para artesanato, é uma outra proposta. Mas a idéia [do Salão] é muito boa. Ontem à noite, a organização já estava conosco, buscando corrigir algumas coisas, que toda primeira investida tem. E partir para discutir e concentrar mais a divulgação em cima desta questão das mídias contemporâneas. E provocar uma discussão com os artistas. Como todo salão, acho que devia ter uma seminário, para discutir essas questões. E uma discussão sobre o salão, o regulamento que tem que ser visto. Por exemplo, diz que deveria selecionar 30 artistas. Acho que não deve ter limite. Deixar o júri mais à vontade, e fazer uma triagem dentro da proposta do próprio salão. Mas isso também vai revisto para o próximo. E acho que tem que chamar os artistas também, acatar sugestões. O salão é uma idéia muito boa, uma homenagem muito justa a Abraham Palatnik, que é um cara que merece. Toda homenagem é pouca para o pioneirismo dele.

NM - Então, faltou uma preparação anterior, que servisse mesmo para provocar essa discussão da proposta do salão entre os artistas?

PB -

Fui curador do Salão de Pernambuco, em 2000. E acabei com premiação e criei bolsa, o que deu certo. E responsabilizando o artista para executá-la. Inclusive, foi uma discussão grande com a fundação de arte de lá, sem prestação de conta do artista, como a Guggenheim faz: o artista recebe a bolsa durante um ano, para executar um trabalho, que não precisa ser exatamente igual, porque toda pesquisa, no percurso dela, você modifica alguma coisa, em qualquer área. Você pensa uma coisa e vai executando, vai modificando, contato que depois de um ano, você execute aquela proposta que você fez. Por que o prêmio é bom, mas você obrigatoriamente não precisa converter ele em arte. E para um artista novo, um projeto de pesquisa é bom por que ele vai desenvolver o trabalho durante um ano, de uma forma sistemática. E está garantida uma exposição. Lá deu certo. A gente se reunia de três em três meses com os artistas - não para fazer cobranças, mas para saber estavam com dificuldades. Além disso, tinha outros apoios. A gente disponibilizava cartas de recomendação para o artista e ele podia conseguir até 20 patrocínios para a exposição. Aí era com cada um para arranjar outros patrocínios. Por melhor que seja uma bolsa, nunca é suficiente. Tudo hoje é muito caro, principalmente em mídias contemporâneas, que qualquer trabalho é caro. O prêmio muitas vezes não paga a obra a ser executada.





DC -

Só completando o pensamento de Paulo. A Fapern, ao criar o Salão Abraham Palatnik, tem a sorte de poder usar esse nome como referência. Na hora em que esse regulamento, que esse evento chegue em qualquer parte do Brasil, todo mundo vai saber do que se trata e imediatamente vai ligar a mídia contemporânea, a tecnologia, a arte e tecnologia, a ciência, a artes plásticas. Então, acho que perde visibilidade se ficar restrito ao local. E se ficar restrito a um salão convencional de novos. Aquele que é um espaço democrático para todos os iniciantes, mas também aberto para confusões ainda na cabeça dos iniciantes. O cara não sabe ainda o que é artesanato, o cara não sabe ainda como resolver... Isso que Paulo está dizendo é importante. Quer dizer: a questão do nome, Palatnik, ligado a uma coisa de tecnologia de ponta, por que ele foi um pioneiro nisso. Segundo: um inventor. Terceiro: a questão que o primeiro [salão] já foi lançado, é corrigir algumas coisas, do ponto de vista positivo. O número de participantes, o tipo de prêmio, e concordo plenamente que seja uma bolsa, até por que no mundo da ciência a bolsa de pesquisa é a coisa mais comum do mundo. Ninguém dá prêmio a um cientista só pelo reconhecimento da pesquisa dele. Ele quer é dinheiro para continuá-la. Olhe isso e transfira para o artista. Uma bolsa de trabalho, de pesquisa é muito bem-vinda. Até por que está provado: o prêmio aquisitivo é uma obra que você arranja para a vida inteira tomar conta. E nas condições precárias de manutenção de acervo, principalmente aqui no Nordeste, você não tem dinheiro para ter um local climatizado, totalmente adequado para guardar obra. É um problema. O prêmio aquisitivo é um problema para a instituição. Enquanto for uma obra para botar na parede do diretor... Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ter um acervo representativo daquela geração de artistas. E isso é caro. Então é muito mais produtivo dar uma bolsa de pesquisa a um artista como prêmio desse evento. A segunda coisa é a discussão com a classe sobre terminologia e sobre melindres do regulamento. Você faz uma pesquisa entre regulamentos de outros salões e consulta, se não toda a classe, pelo menos as pessoas que tem com o que contribuir. E aí vai tirar um regulamento mais enxuto, menor. Hoje os regulamentos tendem a ser menores e muito claros. Fica muito claro o que pretende o salão. Usando o nome Palatnik, esse salão pode ter visibilidade nacional, tranqüilo.



PB -

Uma outra coisa, por exemplo, é aproveitar um salão desses e convidar três artistas (o custo é muito pequeno) que vêm trabalhando intensamente isso em nível nacional, para expor, como convidados, e pegar eles para fazer um seminário, ou workshop, com os artistas locais. E estimular que os artistas de casa tenham um espaço, onde possam utilizar equipamentos tecnológicos dentro da pinacoteca ou outro espaço. Com acesso para as pessoas que precisarem, por que nem todo mundo tem condições financeiras de desenvolver uma pesquisa nessa área. E com técnicos dando suporte ao artista, por que hoje é comum você trabalhar com cientistas. Sempre se trabalhou e é uma união perfeita, o artista e o cientista, cada um na sua área - o dois se juntando é uma maravilha. Aí é quando criam novas coisas.

NM - Para vocês, que estão sempre participando de salões principalmente em seus estados de origem, a produção apresentada aqui está acompanhando o que aparece na produção regional, ou ainda está aquém?

PB -

Pelos menos dos artistas que se inscreveram, ficou bastante aquém num salão cujo tema, em homenagem a Abraham Palatnik, enfatizava novas tecnologias utilizadas na arte, ou arte e novas tecnologias. Pouquíssimos trabalhos, né, Dyógenes, foram inscritos nessa área. Inclusive essa classificação de primeiro, segundo e terceiro não deve existir, só os três primeiros prêmios, nivelados, por que ninguém é melhor do que ninguém, são propostas mais adequadas àquela idéia. Sugerimos até que os prêmios fossem ampliados, por que a área exige muito recursos... Mas tinha muita pintura - não tenho nada contra pintura, cada um se expressa dentro de suas técnicas, agora não houve um retorno muito grande de inscrições dentro da idéia do salão. Mas o salão foi salvo. Tinha um de fotografia, muito bom, que ganhou um dos prêmios. A questão multimídia do que ganhou o primeiro prêmio, muito boa. Pega toda uma pesquisa histórica, aliada à tecnologia. A questão, que inclusive J. Medeiros já vinha desenvolvendo isso, sobre Natal futurista. Explorou muito o artista, Guaraci Gabriel, esse aspecto e foi unanimidade. Aliás, todos os prêmios foram unanimidades. O júri foi muito uniforme na seleção. Não houve nenhuma polêmica, por que os trabalhos que tinham dentro dessa área se sobressaíram.



DC -

Inclusive, tanto em Recife, quanto em João Pessoa, é a mesma realidade de Natal. Hoje a gente não pode dizer que está 'isolado'. Isso é a coisa mais romântica. Quer dizer, nos anos 70, ninguém estava isolado, mas havia esse clima de dizer que se 'estava no Nordeste, isolado'. Claro, a gente estava distante do poder econômico. Mas nunca da possibilidade de criar. Então, Natal não está isolada. O que leva a uma produção maior em pintura e uma produção até rara em mídia contemporânea e em fotografia? Na verdade, é o mercado. Ou seja, o mercado de decoração atende mais a uma obra que vá ficar numa parede. É uma tendência. Mas a arte não é só decoração. Ela tem um papel que vai além. Palatnik, mesmo, sabia pintar e desenhar muito bem, mas usou na pesquisa dele coisas além. A ciência, o tempo, e tem tudo a ver com o que coincidentemente foi premiado: a cidade no futuro.



PB -

E teve um trabalho que discutimos, que estava até dentro da proposta de Palatnik, que é um trabalho efêmero. E muito bem elaborado. Com gelo, com anilina... ele começa no estado sólido, derrete, escorre para dentro de um recipiente com anilina. Depois ele transborda - foi feito um cálculo - e vai para outro recipiente com sal grosso. Ele passa do estado sólido para o líquido e depois volta para o estado sólido. Então, demos menção honrosa, pelo trabalho de pesquisa super interessante também. Inclusive, discutimos que esperávamos uma participação maior em fotografia, por que eu sei que aqui tem uma produção boa e teve quase nada. E Natal tem uma produção nesta área desde os anos 70.

NM - Hoje vivemos um avanço na área digital gigantesco. A cada dia, surge uma nova tecnologia, novos equipamentos, novos programas, na informática. A arte vem acompanhando esse desenvolvimento da tecnologia?

PB -

Eu trabalho com vídeo de artista, videoarte, desde os anos 70 e nunca me preocupei. Meus filmes por exemplo, eu não edito, me preocupo mais com idéia. Como Hélio Oiticica dizia, nós não fazemos cinema, fazemos quase cinema. Deixa isso pros cineastas de verdade. Nós somos artistas que trabalhamos com o cinema com outro olhar. E nunca editei meus filmes, são curtos, por que um videoarte longo é menosprezar um pouco a inteligência dos outros e se você não souber disser aquilo que você quer colocar em movimento de uma forma muito sucinta, você vai fazer cinema de verdade. É claro que você tem outros recursos, mas às vezes, vejo muito videoartes de hoje preocupados mais com recursos do que com a idéia. Uma preocupação com o aparato tecnológico, "a câmera pode fazer isso, a câmera pode fazer aquilo", quer dizer, uma demonstração do que a câmera pode fazer, e a idéia muitas vezes fica por trás dessa demonstração. Nam June Paik, mesmo, o que é que ele fazia? Ele desmanchava tudo. Ele brincava com a tecnologia. Eu acho que o artista que trabalha com novas tecnologias se pensa um pouco. Primeiro, adequar a idéia àquele suporte, aquele mídia. O mídia como suporte na materialização da idéia. E ter um pouco de cuidado com essa questão da tecnologia.





DC -

Li outro dia que certos artistas geniais ao longo da história, se vivessem hoje, iriam trabalhar com mídias contemporâneas. Por que em determinados momentos da história, esses caras foram além. Seja na pesquisa teórica, seja na pesquisa técnica, ou dos materiais. Por exemplo, uma sacada que foi o abstracionismo de um Malevitch, de um Mondrian, ou de Cézanne, e vários outros artistas que pesquisaram, que estudaram, se eles estivessem agora, nesse momento, iam usar os recursos que a gente tem hoje. Muitas vezes se diz que essa arte, que mídia contemporânea é vanguarda. Nada. Ela é atual. É real. O que muitas vezes se confunde é o fato hoje de você equipamentos e materiais altamente avançados. E aí, muitas vezes, como o Paulo disse, o cara se perde no meio e esquece, por exemplo, o objeto.

PB -

Por exemplo, o Leonardo Da Vinci é um cara de hoje. Um inventor, que usava tecnologia de ponta, e outros e outros... A diferença hoje é que se você tem uma idéia, você pode colocá-la em prática de imediato, se você tem recursos. Santos Dumont tem uma frase que eu gosto muito e que já usei em vários catálogos meus: "Tudo que um homem pensar, outros poderão realizar". Quer dizer, nada é impossível . Principalmente partindo de Santos Dumont (risos).

DC -

Acho que nessa conversa que estamos tendo, sobre tecnologia e sobre equipamentos modernos e idéia, é que estaria o gancho para a Fapern transformar esse prêmio Palatnik num evento nacional. Por que hoje está se falando muito sobre arte e tecnologia. Essas coisas que estavam falando agora em Natal, está se falando em São Paulo. Só que lá eles têm recursos e artistas muito mais ligados a essas mídias. E o que é a Fapern? É um órgão ligado à ciência e tecnologia. E tem dinheiro para ciência e tecnologia. É chamar a arte para dar visibilidade ao que vem sendo pesquisado.



PB -

Ontem já estava se falando sobre passar para nível nacional, mas é bom você ter uma primeira edição local, para que possa corrigir aqui e ali.