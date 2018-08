Operação Escambo: bicheiro Anísio da Beija-flor é transferido para o Rio de Janeiro Bicheiro foi levado para uma unidade penitenciária carioca, onde vai continuar cumprindo prisão preventiva, no sábado passado.

O bicheiro Aniz Abrahão David, o Anísio da Beija-flor, foi transferido para unidade prisional do Rio de Janeiro. A transferência de deu por determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª região, sediado no Recife. Anísio estava detido desde o dia 29 de outubro na carceragem da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, em Natal.



O bicheiro foi no fim do mês passado durante a operação Escambo, da PF potiguar. A ação resultou na prisão de Anísio, do agente de Polícia Federal Luciano Delgado Botelho e de outras 13 pessoas.



Foram feitas seis prisões preventivas e nove temporárias, determinadas pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Natal.



Segundo a investigação, Anísio e Luciano Delgado seriam os chefes de uma organização criminosa voltada para a exploração de máquinas caça-níquel e operações ilegais de câmbio de moeda estrangeira e lavagem de dinheiro nas cidades do Rio de Janeiro e Natal.



Por supostamente participarem da organização criminosa, também foram presos, no Rio de Janeiro, Marlene Bastos Chueke, Maurício Rodrigues Jannotti, Valter Luiz de Souza, Sebastião Amaral Neto, José Maurício da Silva, Nagib Teixeira Suaid, Almir José dos Reis, Alexandre Monte Pereira Dias, Cleveland Pereira Moraes, Tufi José Bassil Neto e Maria Claudia Brum Rigol.



Em síntese, os supostos criminosos são suspeitos de terem praticado os crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), contrabando (art. 334 do Código Penal), crime contra o sistema financeiro nacional - realização de operações ilegais de câmbio de moeda estrangeira (art. 16, c/c art. 1.º da Lei n.º 7.492/86) e de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613/98).