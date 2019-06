Alcaçuz: 25 presos que receberam indulto ainda não retornaram à penitenciária Apenas 19 dos 44 presos que receberam o benefício regressaram dentro do prazo estipulado pela Justiça. Os demais são considerados foragidos.

Apenas 19 dos 44 presos que ganharam o benefício do indulto (saída temporária) para passar o réveillon com suas famílias regressaram para a penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. Os demais 25, que deveriam regressar à unidade prisional na terça-feira (6), são considerados foragidos.



Entre os presos que não retornaram até o momento estão alguns considerados pela polícia como sendo de “alta periculosidade”. Um exemplo disso é José Ailson Souto de Souza, o "Sôia". Ele é condenado por seqüestro – crime considerado hediondo – e cumpre pena faz apenas seis anos. Mesmo assim, recebeu o benefício do indulto, deixando Alcaçuz no dia 24 de dezembro passado.



Outro que já considerado foragido é o assaltante Francisco Valdenberg Benevides, o "Berg", filho de José Valdetário Benevides, o crimininoso mais famoso da crônica policial potiguar. "Berg" estava preso havia dois anos e cinco meses preso por furto e receptação de veículo roubado.



De acordo com o coordenador da Administração Penitenciária (Coape), José Deques Alves, até mesmo um preso que tinha uma audiência marcada na Justiça de São Paulo recebeu o benefício. “O Damião Arimatéia Targino de Oliveira, que também é muito perigoso, ganhou a liberdade. Mas há uma audiência marcada para ele na Justiça paulista e esse preso de forma alguma poderia ter deixado o presídio”, alegou.



José Deques disse que chegou a se posicionar contra os indultos de alguns presos. “A Secretaria de Justiça recebeu um ofício assinado pelo juiz no dia 18. Como estava viajando parta Brasília, não tratei diretamente do caso, mas cheguei a ligar para a promotoria pública de Nísia Floresta me posicionando contra esses indultos”, completou.



O coordenador dos presídios potiguares também disse ter sido contra o prazo dado para a volta dos presos a Alcaçuz. “A lei diz que o benefício do indulto deve ser de 7 dias. Mas esses 44 presos ganharam 14 dias de liberdade”.



Os alvarás de 'autorização judicial' foram assinados pelo juiz da comarca de Nísia Floresta, Marcus Vinícius Pereira Júnior. No dia da liberação dos presos para passar 14 dias fora da penitenciária, o magistrado explicou que todos os 44 detentos tiveram progressão do regime semi-aberto ou aberto há poucos dias, mas que ainda não estão cumprindo o novo regime porque não há vaga no sistema prisional.