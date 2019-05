PT pode recorrer à Justiça contra candidatura de presidente do Senado, diz líder do partido "Não descartamos nenhuma hipótese mas, a princípio, o mais importante seria termos um clima de conciliação no Senado”, afirmou a senadora Ideli Salvatti.

A líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), disse hoje (29) que não está descartada a possibilidade de o PT recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a candidatura de Garibaldi Alves (PMDB-RN) para se reeleger à presidência do Senado.



"Não descartamos nenhuma hipótese mas, a princípio, o mais importante seria termos um clima de conciliação no Senado”, respondeu a senadora ao ser questionada por jornalistas sobre a possibilidade.



A senadora, afirmou, no entanto, que não há atualmente nenhuma deliberação do partido nesse sentido. “Não temos nenhuma deliberação do partido quando a isso, agora, vimos com satisfação que outros partidos se manifestaram de forma contundente sobre a inconstitucionalidade da candidatura do senador Garibaldi. Como ele foi eleito para o atual mandato, se caracteriza uma reeleição dentro da mesma legislatura, o que a Constituição não permite”, disse.



Ideli classificou como vitoriosa a candidatura de Tião Viana (PT-AC), à presidência da Casa e afirmou que o senador José Sarney (PMDB-AP) reiterou em vários pronunciamentos que não concorrerá à vaga.