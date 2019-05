Claudionor é eleito presidente da Câmara de Mossoró Chapa única marca vitória governista, mas com pelo menos duas surpresas desagradáveis.

A Câmara de Mossoró teve chapa única para a mesa diretora. Claudionor dos Santos (PDT) é o presidente. Os 13 parlamentares eleitos em 5 de outubro de 2008 foram empossados, em solenidade na sede desse poder, iniciada às 8h02.



A votação para formação da mesa diretora começou pouco além das 9h. A chapa única ficou assim:



- Claudionor dos Santos (PDT), presidente

- Chico da Prefeitura (DEM), primeiro vice

- Niná Rebouças (DEM), primeira secretaria

- Francisco José Júnior (PMN), segundo secretário

- Flávio Tácito (PSL), segundo vice

- Maria das Malhas (PSL), primeira suplencia

- Zé Peixeiro (PMDB), segunda suplencia.



A surpresa ficou por conta do vereador Chico da Prefeitura. Com seis mandatos consecutivos como vereador, logo após escolhido para ser vice, ele anunciou que renunciava ao cargo, por se sentir "discriminado" pelas lideranças governistas.



O chefe de Gabinete da Prefeitura de Mossoró, Gustavo Rosado, tido como "prefeito de fato", ouviu o desabafo de Chico no plenário da câmara, onde estava acompanhando a votação, ao lado do cunhado, deputado estadual Leonardo Nogueira (DEM), marido da prefeita reeleita Fafá Rosado (DEM).



Outra incidente aconteceu um pouco antes, em plena votação. Jório Nogueira (PDT), vereador governista, disse que aceitava a vitória de Claudionor, mas apontou a existência de "negociatas" para a vitória. Eximiu a prefeita diretamente da suposta articulação, mas disse que "outras pessoas" teriam realizado o trabalho.



Jório foi um dos vereadores que preferiram votar em branco, ao lado dos oposicionistas Genivan Vale (PR) e Lahyrinho Rosado (PSB), além da governista Cláudia Regina (DEM). Claudionor teve nove votos.