Dois homens são assassinados em Felipe Camarão Segundo coronel Araújo Silva, crimes ocorreram em locais diferentes do bairro na noite do domingo (21)

Dois homens foram assassinados a tiros na noite do domingo (21), em Felipe Camarão, na zona Oeste de Natal. O que mais chama a atenção é que os crimes foram cometidos em um curto espaço de tempo.



Leonardo Fernandes da Silva, 19, o "mel", foi morto a tiros na porta da sua casa às 18h30. Segundo informações da polícia, ele estava cumprindo pena no regime semi-aberto. O principal suspeito do crime é um primo da vítima, conhecido como Artur, de 20 anos.



O outro assassinato aconteceu aproximadamente meia hora depois em outro ponto do bairro. Segundo informações de moradores repassadas aos policiais, o entregador Marcos Medeiros Lopes, 25, foi morto a tiros após uma discussão de trânsito.



Após se envolver no acidente na rua São Sebastião, ele saiu para ter explicações do condutor do outro veículo. Este, por sua vez, sacou uma arma e atirou contra Marcos. Em um primeiro momento, ele teria errado o disparo e Marcos conseguiu fugir.



Minutos depois, Marcos chegava em sua casa quando foi morto a tiros. Segundo informações da polícia, não está descartada uma ligação entre o acidente e a morte do entregador.