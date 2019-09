Selo potiguar faz parceria com editora brasiliense

César Augusto Adriano de Sousa, editor da Flor do Sal.

O primeiro resultado da parceria será a publicação de um livro de crônicas do jornalista Carlos Magno e de acordo com o editor do selo Flor do Sal Adriano de Sousa, o lançamento está previsto para março.Segundo ele, a parceria é voltada para publicações locais e preferencialmente literárias, de poesia e ficção. O objetivo é fazer com que o país conheça a produção potiguar.“O objetivo não é apenas publicar o livro em si, é uma estratégia para tentar aumentar a circulação desses livros”, diz. O editor da Casa das Musas Gustavo Castro comenta que antes dessa parceria, só haviam feito negócio com editoras brasilienses.“Tivemos parcerias com outras editoras aqui de Brasília, Thesaurus e Funiversa, editora da Universidade católica. Estamos abertos obviamente a outras parcerias, como a executada com a Flor de Sal, que visem divulgar a poesia e a literatura”, afirma Castro.Um ponto em comum entre as duas editoras é que ambas costumam lançar novos escritores. “A Flor de Sal trabalha basicamente com autores inéditos e usa critérios de leitor para escolher as próximas publicações. Não pensamos muito em quantos livros aquela edição vai vender ou se o assunto está em pauta”, diz Adriano de Sousa.A distribuição dos livros da Casa das Musas é feita por meio da Livraria Cultura. “Ela é nosso principal distribuidor pelo país. Temos ainda o site da editora que também vende pelos correios. Devemos assinar um contrato para distribuição em livrarias do Rio de Janeiro e Salvador em breve”, antecipa Castro.Esta editora tem há um ano a Revista Casa das Musas ( www.casadasmusas.org.br ) para onde, segundo Gustavo Castro, “migram algumas das reflexões mediante a contribuição de colaboradores, parceiros, que editam, traduzem, escrevem e divulgam seus textos ou de outros autores”.