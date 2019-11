Agripino homenageia Garibaldi durante transição da Presidência O senador democrata fez elogios a postura do peemedebista à frente do Congresso Nacional.

“O senhor honrou o povo do Rio Grande do Norte”, declarou o senador José Agripino (DEM) em referência ao ex-presidente do Senado, Garibaldi Filho que assumiu o comando da Casa num momento difícil, quando o legislativo era tomado por escândalos que culminaram com a falta de credibilidade da instituição.



Garibaldi sai sob o elogio dos parlamentares que reconhecem o seu empenho em recuperar a imagem do Senado.



O peemedebista correspondeu a gentileza do democrata: “fico muito feliz de ouvir isso, principalmente partido de Vossa Excelência”.