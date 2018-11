Campinense disputa a Série B de 2009 Equipe paraibana subiu junto com o Atlético/GO (campeão), Guarani (2º) e Duque de Caxias (4º).

O Campeonato Brasileiro da Série C conheceu, na noite de domingo (23), os outros três clubes que garantiram o acesso para a Série B de 2009. Guarani, Duque de Caxias-RJ e Campinense-PB se juntaram ao Atlético-GO, que havia subido antecipadamente, garantindo inclusive o título da competição.



Em Campina Grande a festa varou a madrugada, com os paraibanos festejando acesso 19 depois. O time treinado por Freitas Nascimento, que já atuou pelo Alecrim de Natal por duas oprtunidades - 1982 e no título de 1985 - comandou um elenco que teve alguns jogadores potiguares com participação muito importante.



No jogo de ontem o time formou com Pantera; Fábio, Henrique, Ricardo e Raí; Fabiano Silva, Charles Vagner, Fernandes e Élvis (Vanderlei); Paulinho Macaíba (Fábio Júnior) e Marquinhos Marabá. Washington, outro potiguar do grupo, estava suspenso e ficou fora da rodada final.



O Campinense garantiu seu acesso arrancando um empate de 0 a 0 diante do campeão Atlético/GO, em Goiânia. Esse empate quebrou o aproveitamento de 100% que o time goiano tinha dentro de casa, mas mesmo assim acabou na liderança, com 29 pontos, oito de vantagem sobre o vice Guarani.





O Guarani voltou à Série B do Brasileiro com o triunfo de 2 a 1 sobre o Águia-PA, , em Campinas. Os dois gols alviverdes foram marcados pelo atacante Dairo, que teve uma atuação muito elogiada. Soares descontou. O resultado colocou o Bugre na vice-liderança, com 21 pontos. Os paraenses ficaram fora do G4, ocupando o quinto lugar, com 18. A terceira vaga ficou com o rubro-negro paraibano, com 21 pontos. Perderam para para o Bugre no número de vitória no octogonal: 6 a 5.



Último classificado

O último classificado foi o Duque de Caxias-RJ, que subiu mesmo após perder para o Confiança-SE, por 3 a 2, em Aracaju. Da Silva, Jadson e Bira marcaram os gols do time proletário, enquanto Dudu e Juninho fizeram para os visitantes.



O clube fluminense ficou no quarto lugar, com 18 pontos, superando o Águia apenas no número de gols marcados: 27 a 20. Os sergipanos acarabam na penúltima colocação, com 17.



Resultados da última rodada



Domingo

Guarani 2 x 1 Águia-PA

Atlético-GO 0 x 0 Campinense-PB

Confiança-SE 3 x 2 Duque de Caxias-RJ

Rio Branco-AC 4 x 1 Brasil-RS



Com informações do UOL Esporte