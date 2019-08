Rosy de Sousa será sabatinada nesta quinta-feira

Vlademir Alexandre Rosy de Sousa será sabatinada amanhã

De acordo com o 1º secretário da Mesa Diretora da Casa, o vereador Albert Dickson do PP, nesta quarta-feira (21), as comissões darão os pareceres aos projetos no período da manhã. A reunião está marcada para às 10h.“A intenção é votar seis matérias hoje para que amanhã reste apenas a sabatina da pleiteante à secretaria municipal de Assistência Social”, explica.O secretário espera que haja pouca discussão, pois o único projeto que sofreu contestação (mensagem 003/2009, que cria Especialista em Políticas Públicas e Gestão Municipal), "já foi alterado" após reunião com a prefeita que aceitou diminuir o número de profissionais e aumentar os salários.O líder da prefeita na Câmara, o vereador Enildo Alves do PSB explicou que na proposta original estava prevista contratação de 30 profissionais de nível 1, com salários de R$ 2,5 mil e 15 profissionais de nível 2 com remuneração de R$ 2 mil. “Após uma discussão entre os vereadores e o vice-prefeito Paulinho Freire (PP), foi sugerida uma alteração no valor dos vencimentos para que atraísse pessoas capacitadas”.A nova proposta que será levada a plenário hoje prevê a contratação de 20 profissionais de nível 1 com salário de R$ 4 mil e 10 de nível 2 com vencimentos de R$ 3mil.“A folha de pagamento seria de R$ 105 mil, com a alteração passa para R$ 110 mil, ou seja, é uma diferença muito pouca levando em consideração o nível dos profissionais que vão se interessar em concorrer a vaga”, disse Enildo.Durante a apreciação dos projetos, ontem (21), na Câmara Municipal de Natal o plenário ficou pequeno para abrigar a população que foi acompanhar a convocação e a imprensa que cobre os trabalhos na Casa. O resultado foi um pequeno tumulto que impediu a atuação desses profissionais.Atendendo a pedidos do comitê de imprensa da CMN, o 1º secretário Albert Dickson garantiu que “serão colocadas 15 cadeiras destinadas à imprensa”.