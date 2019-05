Entidades médicas comprovam o caos na saúde

Karla Larissa Entidades médicas constatam caos na saúde pública do Estado.

A previsão é do presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, durante coletiva de imprensa para apresentação do diagnóstico feito pelas entidades médicas após visitas às maternidades e pronto-atendimentos.“Fizemos as visitas para constatar in-loco as deficiências existentes na saúde pública. Dessa maneira, procuramos alertar o poder público e evitar uma situação mais extrema. Entretanto, nenhuma providência foi tomada. O relatório com o diagnóstico deve ser encaminhado à prefeita eleita Micarla de Sousa ainda hoje”, disse Geraldo.Segundo Ferreira, o Programa Saúde da Família, os pronto-atendimentos e as maternidades funcionam com precariedade. “Apesar das melhoras nas gratificações dos profissionais que atuam no PSF, problemas antigos ainda persistem”, declara, acrescentando que das 104 equipes existentes, 27 não possuem médicos.No Hospital das Rocas, conhecido por ser referência em ortopedia, de acordo com ele, não se executa o trabalho. “Em vários dias faltam bioquímicos no hospital. Lá, um clínico chega a atender 200 pacientes, pois recebem pessoas de Felipe Camarão e Cidade da Esperança”, conta.Sobre as maternidades, ele afirma: “É um caos. Em nenhuma funciona o centro cirúrgico, e conseqüentemente a realização de partos cesariana. Nem parto normal a Maternidade das Quintas estava realizando por causa do aparelho de autoclave que não tinha”. Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar artigos através do calor úmido sob pressão.