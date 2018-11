Vereadores do PSB voltam a manifestar intenção de deixar partido

Elpídio Júnior Enildo Alves: "se tiver uma brecha vou sair".

Aliado do deputado Rogério Marinho também durante a convenção da legenda, o vereador Enildo Alves diz que vai aguardar o resultado do pedido do deputado para ver “se há uma brecha para deixar o partido”. Criticando o prefeito Carlos Eduardo, a quem definiu como “fascista e ditador”, Enildo Alves disse que não está à vontade no partido, mas não tem pressa para sair.“Rogério tem pressa porque ele é candidato em 2010 e em já chegaram até a ameaçá-lo de não dar a legenda para ele disputar a eleição. No meu caso, continuo insatisfeito no partido e se tiver uma brecha eu vou sair, mas não estou com pressa”, disse Enildo.Já o vereador Bispo Francisco de Assis afirma que não segue a liderança de Rogério Marinho, mas que também tem a intenção de deixar o partido. Mesmo tendo votado a favor da aliança do PSB com PT e PMDB na convenção do partido, o Bispo diz que está insatisfeito no partido por “não ter nem vem bem voz dentro da legenda” e que já quis sair no ano passado.“Só não saí por causa da lei da fidelidade partidária que me impediu”, disse.Sem informar se também pretende pedir declaração de justa causa para sair do partido, Bispo Francisco de Assis disse que quando deixar o partido – em um dia ainda não previsto – irá para o PRB. “Já recebi convite no ano passado, mas não pude ir. È um partido ligado à Igreja e que tenho identificação, mas não farei oposição à governadora”, afirmou.Além de Enildo Alves, os vereadores Dickson Nasser e Adenúbio Melo, ambos do PSB, também têm forte ligação com o deputado federal Rogério Marinho.