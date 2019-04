PRF faz operação conjunta com vara da infância e juventude de Mossoró

Divulgação/PRF Armas e munições foram apreendidas na noite desta quinta-feira (18).

A operação foi desencadeada na noite desta quinta-feira (18). Em um dos locais visitados, foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas dois adolescentes de 16 anos. Eles foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Plantão de Mossoró, juntamente com o proprietário do estabelecimento, Francisco Pereira de Oliveira.Em outro estabelecimento situado na BR 304, onde era realizado um show de música ao vivo, os agentes da PRF, ao abordarem dois seguranças, encontraram duas armas de fogo e munições.Francisco Lima Rebouças, de 37 anos, e Francisco Rone Charley de Oliveira foram presos por porte ilegal de armas. Com eles, também foram apreendidos dois revólveres calibre 32, com 11 munições intactas.Conforme foi informado pelos seguranças detidos, eles trabalhavam para o grupo S.F.T., organizado por um homem identificado como Ribamar. No mesmo estabelecimento, foi encontrada ainda uma espingarda de cartucho calibre 36, com 22 munições, sendo quinze munições de calibre 36 e sete de calibre 12.Manoel Faustino Neto, proprietário do bar e dono da espingarda, também foi preso por porte ilegal de arma. Após a abordagem, os acusados foram encaminhados juntamente com as armas à Delegacia de Plantão de Mossoró, onde foi lavrado o fragrante.