CMN aprova emenda para adequar Lei Orgânica à PEC dos Vereadores

Vlademir Alexandre CMN só terá nova sessão em 1º de janeiro de 2009.

Antes de convocar o recesso, o Senado Federal aprovou a PEC que visava repor o número de vereadores em todo o país. Em Natal, o aumento seria de oito cadeiras, fazendo com que o Legislativo Municipal passasse a ter 29 vereadores. No entanto, a Câmara dos Deputados, que também havia aprovado a proposta, decidiu não promulgar a PEC que tramitou de maneira separada, o que resultou no recurso do Senado ao STF.Em explanação sobre o teor da PEC dos Vereadores, o vereador Renato Dantas (PMDB), que poderá retornar à CMN com a aprovação do projeto, disse que os senadores não fizeram uma defesa eficaz da proposta e a opinião pública teve uma idéia deturpada da proposta.“A população pensou que o aumento de vereadores geraria um aumento de despesas, o que não é verdade. Aprovamos o orçamento para 2009 e a Câmara irá receber R$ 37,5 milhões por ano. A Casa pode ter 11 ou 50 vereadores e o valor será o mesmo”, explicou o parlamentar, dizendo que o mesmo ocorre em todas as câmaras do país.Já o vereador Aluísio Machado (PSB), acredita que a Câmara dos Deputados se equivocou com a não promulgação da PEC. Segundo o parlamentar, o fato da PEC ter sido desmembrada e tramitar separadamente – como ocorreu com a PEC dos Vereadores – já ocorreu em outras propostas e foi promulgada em ambas as casas do Congresso.“Há duas jurisprudências de PEC que tramitaram paralelamente, e o STF levará isso em consideração. A PEC será aprovada e em pouco tempo ela será exeqüível em todo o país”, acredita Machado.Durante a votação da emenda à Lei Orgânica, todos os 17 vereadores presentes votaram favoravelmente à proposta, que apenas modificará a redação da lei para 29 vereadores, caso a PEC seja aprovada.“Temos que estar adequados caso a PEC seja aprovada. Se não for, a emenda não terá validade”, explicou o vereador Luís Carlos.