Delma Lopes Ney Júnior apresenta quatro projetos na primeira sessão da CMN

“A idéia é que todos os estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica, sejam obrigados a disponibilizar em locais visíveis, os telefones de cooperativas de táxi para os consumidores”, explica o vereador que com isso espera contribuir para redução do número de acidentes no trânsito.Além deste, Ney Júnior chamou a atenção para o desrespeito ao Estatuto do Idoso e apresentou uma proposta para que a lei municipal se adapte a federal. “O problema é que há estabelecimentos ou serviços em Natal que exigem a idade de 65 anos para que uma pessoa seja considerada idosa, quando na verdade é 60 anos”, pondera.Caso o parlamentar consiga a aprovação do projeto, o acesso gratuito ao transporte público na capital deve se adaptar a essa norma. Assim como nas filas de casas lotéricas, por exemplo.Quanto aos estacionamentos de shoppings, o vereador propôs que o tempo de carência nesses ambientes seja de 45 minutos “e não de 15 minutos como é praticado atualmente”. O projeto também prevê que caso a pessoa consuma dentro do shopping ela só pagará o estacionamento se permanecer no local por mais de duas horas. “Mas para isso ela terá que comprovar que consumiu neste estabelecimento”.O último projeto apresentado por Ney Júnior beneficiaria o Poder Municipal. “Trata-se de uma Lei Autorizativa para que o município possa fazer parcerias, inclusive com empresas privadas se for para suprir uma deficiência sua”.