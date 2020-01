Denunciados na Operação Escambo serão ouvidos no dia 26

Geraldo Miranda

O motivo que levou o juiz a adiar a audiência foi a entrega da defesa de alguns denunciados dois dias antes da audiência, tempo que seria insuficiente para a análise dos documentos.Foi solicitado pelos advogados de defesa ao Ministério Público a liberdade provisória de todos os acusados. O pedido levará 48h para chegar às mãos do juiz da 2ª Vara de Justiça Federal, que decidirá se os liberta ou não.A Operação Escambo foi montada com a finalidade de desarticular uma quadrilha com atuação nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os integrantes são acusados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, com a realização de câmbio clandestino de moeda estrangeira.