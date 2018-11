Sétima Sabatina Nominuto discute energia

A Sétima

Sabatina Nominuto

convidou o superintendente de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Paulo Alexandre Silva, para falar sobre a situação da energia no Rio Grande do Norte e no Brasil, o significado da área pré-sal, os biocombustíveis e a 10a. Rodada de Licitações, entre outros assuntos.O encontro, que ocorreu na quarta-feira (19), contou com a presença dos jornalistas

Nominuto.com

e teve transmissão ao vivo. Confira abaixo os principais trechos da Sétima Sabatina Nominuto

Sabatina Nominuto

Importância da 10ª. Rodada

É fundamental a ação da ANP nessas licitações para que a sociedade saiba as cidades que estarão recebendo, muito provavelmente a partir do próximo ano, empresas de pequeno, médio e grande portes atuando na produção de petróleo e gás natural. Especificamente nessa Rodada, com áreas localizadas na Bacia Potiguar, o Rio Grande do Norte, juntamente com a Bahia, é o Estado que tem a maior atratividade para esses novos empreendimentos. Ela foi dividida em dois grupos: o primeiro com áreas de novas fronteiras, onde não se tem o conhecimento para que se afirme categoricamente que ali se possa produzir petróleo e gás natural; e o segundo grupo, envolvendo áreas do Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Alagoas, onde estão localizadas áreas já exploradas, com probabilidade muito grande de encontrar novas jazidas. Por essa razão, essas áreas estão sendo bastante procuradas por empresas para que elas, em 18 e 19 de dezembro desse ano, possam lançar suas ofertas.

Pequenos empresários

A crença de que as licitações de petróleo e gás natural não interessam empresários de pequeno e médio porte já foi dismistificada. No Brasil, são 72 grupos econômicos atuando como concessionários na área de produção de petróleo. Destes, 35 são empresas nacionais, entre pequenas, médias e grandes empresas, além da Petrobras, fazendo prospecção de petróleo. Nessa Rodada, existem áreas próximas com infra-estrutura que facilitam a exploração para os pequenos, assim como temos áreas de novas fronteiras, que atendem as médias e grandes empresas, capazes de trazer novas informações sobre essas áreas. Por isso, essas licitações, com áreas totalmente terrestres, atendem o pequeno, médio e grande empresário. O preço do petróleo, de aproximadamente U$ 40, fazem com que o pequeno e médio empresário possam investir, e esse é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. No Rio Grande do Norte, nós temos seis áreas com um ou dois poços, consideradas inativas por grande concessionário, mas com potencial para o pequeno e médio empresários, já que o custo com infra-estrutura é menor. Nos EUA, mais de 40 mil dessas áreas estão nas mãos de pequenos produtores. O que aconteceu para que finalmente os pequenos possam ter acesso ao petróleo é o desenvolvimento tecnológico que acontece dentro das universidades.

Ofertas

São 130 blocos terrestres em todo o país, sendo 35 na Bacia Potiguar, sete na Bacia do Amazonas, seis na Bacia do Pariciti, cinco na Bacia do Paraná 12 na Bacia de São Francisco, 44 Bacia Sergipe e a Alagoas e 21 na Bacia do Recôncavo. O fato de a 10ª. Rodada oferecer apenas blocos terrestres tem duas vertentes. A primeira é que a Comissão Intermunicipal estuda todo um arcabouço que pode advir dessas descobertas da área do pré-sal. Como nós sabemos que essa camada existe em toda a costa brasileira, o momento foi de precaução do governo. Além disso, como a ANP fez um estudo geológico e geofísico em todas as bacias terrestres, há agora a oportunidade de lançarmos os desafios de conhecer novas áreas e explorar áreas que já conhecemos.

Quanto custa

Para as áreas de bacias maduras, além do bônus de assinatura, que varia entre R$ 100 mil e 400 mil, existe um compromisso de investimento em geologia e geofísica na ordem de R$ 160 mil para cada bloco. Nas áreas de novas fronteiras, o investimento é de R$ 1 milhão e 700 mil. Especificamente na Bacia do Amazonas, a faixa é de R$ 100 milhões. Um poço na Bacia Potiguar custa cerca de R$ 500 mil.

Prazos

Dia 21 de novembro se encerra o prazo para as empresas interessadas na licitação apresentem a documentação. Depois de passarem por uma Comissão Especial de Licitação, elas terão até 15 de dezembro para garantir as ofertas que farão na Rodada. Nos dias 18 e 19 de dezembro, cada bloco será ofertado e logo após conheceremos os vencedores. A assinatura do contrato deve acontecer em abril de 2009. A ANP determina agora que, em bacias maduras, a concessionária desenvolva todos os estudos e análises em cinco anos, e nas bacias de novas fronteiras são sete anos, com exceção da Bacia da Amazônia, que são sete anos para a fase de exploração. Então esperamos de cinco a oito anos para o início da produção.

ANP

A ANP trabalha como implementadora das políticas nacionais. Temos o Conselho Nacional de Política Energética, que encaminha ao presidente da república as principais diretrizes para toda a área de energia, e ele aprova essas recomendações através de resoluções. A ANP entra no momento do suporte técnico desse conselho e também no momento de implementar as decisões tomadas pelo presidente.

Estudos

O investimento de cerca de R$ 1 bilhão anunciado esse ano pela ANP será para estudos geológicos em bacias interiores, onde não temos conhecimento, e eventualmente em bacias no mar, como a Bacia de Pelotas, Pernambuco e Paraíba, em que não se tem grandes informações que possam iniciar uma licitação. O que a gente quer com esses estudos é vencer a barreira do conhecimento e propiciar descobertas já em áreas com infra-estrutura para que possam dar ao Brasil uma flexibilidade maior em matéria de produção de petróleo e gás natural.

Petrobras

O anúncio da diminuição dos investimentos já era esperado para uma empresa com excelência de gestão e tão comprometida com a eficiência dos resultados como é a Petrobras. Nós não acreditamos mais que o cenário de valor do petróleo a U$ 140 vá voltar, então a atitude da Petrobras é uma adequação perfeita, mas que não vai impactar na manutenção da nossa auto-suficiência.

Bacias Segmentadas

Nós temos um plano plurianual de estudo de geologia e geofísica para essas áreas, que investirá até 2012 R$ 1 bilhão em análise geoquímica do solo, levantamentos aéreo geofísico, estudos sísmicos e perfuração de poços exploratórios. A ANP também trabalha com o que tem das informações da Petrobras. Por exemplo, na Bacia do Amazonas, tivemos sucesso na identificação de hidrocarboneto. Nas Bacias de Parecis, Minas Gerais e Paraná os estudos também indicam possibilidade de petróleo e gás natural. No resto das Bacias, serão desenvolvidos estudos de geoquímica e geofísica durante a fase de exploração.

Bacia Potiguar

A Bacia Potiguar é uma bacia madura, formada por 35 blocos na região de Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Assu, Upanema - toda aquela área oeste está sendo licitada. Nela, a chance de se encontrar uma jazida econômica é muito maior do que aquelas que a gente considera de novas fronteiras, que são a Bacia do Amazonas, Parecis, Paraná e São Francisco. No momento que estimativas iniciais demonstram que possa haver grandes reservas nas áreas de pré-sal, nós constatamos uma grande queda no preço do petróleo, o que pode inviabilizar muitas das expectativas que eram colocadas naquelas áreas. Além disso, nas áreas do pré-sal as pesquisas de avaliação econômica estão recém-iniciadas. Essa é uma oportunidade única de, sem nos preocuparmos com a auto-suficiência nos próximos cinco ou dez anos, voltarmos para as bacias interiores, sejam as pouco conhecidas ou as maduras. Nesse aspecto, a Bacia Potiguar, junto com a Bacia do Recôncavo, tem sido a campeã de atração de investimentos.

Cartel e Fiscalização

A ANP não age na tabulação de preços, mas pode interferir no momento que sabe de alguma irregularidade, encaminhando o caso para os órgãos competentes. Como defensor de um mercado de livre concorrência, acho que os mecanismos que temos hoje de fiscalização e regulação de defesa da concorrência têm todo o poder de conter essa possibilidade de cartel. Na área de produção e exploração de petróleo, o que a gente vê são empresas podendo se consorciar, desenvolvendo blocos, mas dentro de regras transparentes. Temos, no mundo, o exemplo brasileiro de licitações como grande modelo de transparência e eficiência. As licitações são a grande saída para evitar extorções de mercado.

Preço da gasolina

A questão dos preços dos combustíveis tem dois grandes componentes: um é a diferença de preço entre os postos federais os postos estaduais e o outro é a distância do produto entre a refinaria e as redes de distribuição. Agora, a estratégia de aumentar os seus tributos depende mais de uma política econômica, e a gente tem notado que acontece de tempos em tempos de acordo com a eleição do governante.

Qualidade dos Combustíveis

É da competência da ANP fazer o controle da qualidade do combustível nos postos. Ao longo do tempo, vem sendo reduzido o número de problemas nesse setor através de convênios entre a ANP e a infra-estrutura local, como as universidades federais e seus laboratórios. As estatísticas demonstram queda de 12%, há cinco anos, quando começou esse trabalho, para 1% nos níveis atuais.

Gás Natural

No momento que foi colocado o gás natural à disposição da sociedade, percebemos um grande interesse para o uso tanto na área residencial como veicular. Nossa matriz estava muito dependente do gás natural vindo da Bolívia, mas a Petrobras vem antecipando todos os seus projetos nessa área e, com as recentes descobertas do pré-sal, há grande possibilidade de elas também serem economicamente viável para gás natural. Então, estamos caminhando para uma auto-suficiência também em gás natural, o que deve acontecer em 2012- 2013, caso essas avaliações se confirmem.

Exploração do gás natural

Na década de 60, o gás natural era desperdiçado, muitas vezes queimado, porque sequer havia tecnologia para sua exploração. Hoje, você tem condições de transportá-lo por tubulação, o que se tornou economicamente viável, num raio de 100 Km, e existe a possibilidade de transformá-lo em gás liquefeito, que você pode colocar em navios e transportar entre continentes. Acredito que esse é o momento do gás natural. O Brasil tem tido a sorte de ter encontrado essas jazidas de pré-sal com grande potencial para o gás, que vem sempre junto com o petróleo.

Crise financeira

Até segunda-feira, 48 empresas se mostraram interessadas em participar da Rodada, incluindo empresas classe "A", como a Petrobras, Shell, Decom, e médias e pequenas empresas. Isso vem confirmar que o setor de petróleo está acostumado em passar por momentos extremamente positivos e momentos que parecem negativos. Nesse momento, a 10ª. Rodada já ultrapassa a expectativa mais otimista. Das 48 empresas, 28 são de origem brasileira e 20 fazem parte de grupos econômicos estrangeiros. Esperamos que 35 a 40 empresas tenham condições de participar da 10ª. Rodada.A crise afeta projetos que necessitam de um alavancamento econômico, como nas áreas do pré-sal. Talvez a produção comece um pouco mais tarde do que o previsto. Mas esse atraso não vai influenciar na manutenção da auto-suficiência de petróleo no Brasil. As áreas que já possuem infra-estrutura não serão afetadas.

Energias renováveis

Existe uma matriz estratégica do país para o planejamento da exploração da energia renovável. Temos a felicidade de parte do desenvolvimento de biocombustíveis estar bem desenvolvida, seja no álcool ou nas sementes oleaginosas, e começam a dar resultados. Esses resultados não são bons apenas para a área econômica, mas também para o meio ambiente. Hoje, 3% do diesel é biocombustível, e não o diesel do petróleo, que poluía bastante. Temos agora mais maturidade porque passamos nos anos 80 pela crise do álcool.

Exploração da energia renovável

Existem várias possibilidades para estimular a produção de energia renovável, e uma delas é pagar royaltes, como acontece com o petróleo. No fundo, o que a gente precisa é ter uma academia forte, desenvolvendo pesquisas em tecnologia, essa é a única forma de termos energia barata. Especialmente na energia solar, tivemos uma drástica queda no custo, o que coloca o Rio Grande do Norte numa posição privilegiada. Também a energia eólica já está num momento em que pode competir com outras fontes de energia.

Produção de álcool

As regras estão muito mais claras, facilitando a entrada de novos investidores no mercado. Mas o grande diferencial, que a gente vê em todos os setores, é a tecnologia. Se um dia não dependermos mais do petróleo, com certeza não vai ser mais pela falta de petróleo, mas por uma mudança provocada pela tecnologia.

Royaltes

Existe uma possibilidade de mudança política no repasse de

royaltes

. É um assunto apaixonante, porque a gente verifica bons pontos de um lado e de outro. Por exemplo, um ponto é que você estaria exaurindo os recursos naturais de uma certa região, e no momento que esses recursos terminarem, ela vai ficar dependente. Então é justo que ela tenha uma quantidade de royaltes para diminuir essa dependência. Agora, no momento, em que saiu de R$ 190 milhões, em 1997, para mais de R$ 8 bilhões, nesse ano, acho que essa distribuição deve acontecer de modo diferente.

Meio Ambiente

A ANP trabalha desde 2003 em conjunto com órgãos estaduais ambientais estaduais e o Ministério do Meio Ambiente, para que qualquer área que for licitada tenha, antes, uma acordo de manifestação conjunta e não haja exploração dentro de áreas de proteção ambiental. A própria atividade de produção e exploração também precisam de licença ambiental para ser executadas. Esse risco é da própria concessionária. Esse casamento entre a atividade da indústria do petróleo no Brasil e o meio ambiente está muito bem equacionada.

Desenvolvimento econômico

Em 1997, o petróleo participava da economia do país com apenas 2,5%, e em 2005 cresceu mais de 10% de participação. Além disso, ele impulsiona o desenvolvimento de empresas - nesses anos houve a criação de 35 empresas. Além disso, existem projetos de pesquisas de desenvolvimento que movimentam cerca de R$ 1 bilhão, fazendo com que as universidades possam gerar tecnologia.

Desenvolvimento social

Antigamente, a preocupação era só com a exploração do petróleo. Hoje a indústria do setor tem preocupações ambientais e sociais. Existe a intenção de que esses recursos deixem valores como educação, desenvolvimento tecnológico, saúde e distribuição de renda. O que a gente sabe é que há uma melhora em áreas como educação, mas não houve avanços na distribuição de renda. Em um estudo realizado esse ano, detectamos uma melhora na educação e na saúde em cidades onde houve atividade de exploração e produção de petróleo. Entretanto, na distribuição de renda, houve piora. Isso acontece porque há uma confluência muito grande de pessoas em torno das jazidas e a distribuição se torna mais difícil. Esse é um grande desafio para o país.