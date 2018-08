Diniz Grilo: alegria, arte e religiosidade

Divulgação Diniz é vítima de acidente no trânsito

Seu talento foi descoberto cedo. No colégio Marista, sempre ganhava os pequenos concursos de desenho que aconteciam durante as aulas. Autodidata, conheceu a arte naif, que prioriza a simplicidade das formas, e dedicou muitas de suas obras a esse estilo de pintura, além da arte sacra que sempre permeava sua inspiração.Devoto de Santa Terezinha, Diniz estava construindo uma gruta para a santa em sua residência, onde morava sozinho com seus dois cachorros. A irmã Maria Amélia contou que no momento do acidente ele estava indo comprar um material que faltava para a obra.“Ele pretendia fazer uma festa para a inauguração. Ia chamar um padre para a benção do lugar”, fala.O artista plástico tinha uma exposição, de algumas telas a óleo, marcada para este mês de novembro na Galeria Anjo Azul, na avenida Hermes da Fonseca. No momento, a família ainda não decidiu o que fará com o material.“Ficamos órfãos. Quando a poeira baixar nós vamos nos reunir e decidir o que vamos fazer com os trabalhos. Tem muita gente querendo que ainda haja a exposição como forma de homenagem a ele”, diz a irmã.Diniz era o filho mais velho, dos seis irmãos e segundo Amélia, a melhor forma que encontrou de exercer o papel de primogênito foi incentivando sempre os outros e dando palavras de ânimo.“Uma palavra para expressar Diniz: alegria.”, orgulha a irmã. Alegria, vontade de viver e o amor pela arte eram as características mais fortes dele. “Ele dizia aos outros irmãos ‘Você são muito acomodados. Vivam!’. Ele dava muito valor à vida, era extremamente extrovertido e não queria ver ninguém triste”, lembra.“A gente resume essa perda em dois aspectos: um grande artista e uma grande figura humana. Foi uma perda irreparável. Ainda mais do modo como aconteceu, um acidente no trânsito”, lamenta o amigo Crispiniano Neto.O cantor Babau lembra do amigo como um “artista” no sentido máximo da palavra. “Diniz sempre militou com artes plásticas e poemas. Ele vivia a arte”.O velório de Diniz está acontecendo no Centro São José Funerária e Velório, onde será celebrada a missa de corpo presente às 14h e o sepultamento será às 15h no Cemitério Morada da Paz.