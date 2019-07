Oposição reclama da demora no envio de informações sobre Reforma Administrativa

Júlio Pinheiro George Câmara defende mais tempo para analisar Reforma.

“Ainda não fomos convocados oficialmente. Tudo o que sabemos é pela imprensa, mas acho que é pouco tempo para que possamos analisar as matérias que inclui uma Reforma Administrativa”, disse o vereador George Câmara (PC do B).Durante a reunião, George Câmara entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Dickson Nasser (PSB). Na conversa, ele afirmou que já existe a possibilidade da convocação ser adiada. “Segundo o presidente, os secretários estão tendo dificuldades para finalizar os relatórios das secretarias. É provável que tenhamos que adiar a votação”, informou Dickson por telefone.A informação de Dickson serviu como base para as críticas dos oposicionistas. “Se o próprio executivo está com dificuldades para finalizar os relatórios, imagine a nossa situação para avaliar estas matérias” reforçou George Câmara.A vereadora Sargento Regina reforçou a importância da criação da Secretaria Municipal de Defesa Social, proposta que está na Reforma Administrativa da atual administração. Mesmo assim, ela alerta que é preciso saber como a pasta vai atuar.“Eu me pergunto, que secretaria é essa? É de projetos? Ação? E o orçamento? Como vai atuar? A cidade sofre com o aumento da violência, mas precisamos ser responsáveis em aprovar um projeto que condiz com as necessidades do município”, argumentou Regina.A vereadora também questionou a participação da Guarda Municipal na secretaria. “A Guarda só pode cuidar de prédios históricos. Então ela vai fazer o quê?", indagou.Raniere questionou que a mensagem não teria chegado nem ao líder do Governo, vereador Enildo Alves (PSB). “Se a bancada governista não teve acesso ainda aos projetos, imagine nós. Se os projetos chegarem de última hora, não me sinto a vontade para votá-los”, explicou.O vereador ainda acrescentou que a importância do conteúdo dos projetos, que não podem ser apreciados precipitadamente. "Não são questões quaisquer. Existem detalhes importantes, são novas secretarias e o desmembramento de outras. Pra mim isso representa uma empolgação imediata sem o planejamento devido. Mas as conseqüências serão sentidas pela população”, explicou.Entre os vereadores que podem compor a bancada de oposição, apenas Hermano Morais e Luís Carlos, ambos do PMDB, não participaram da reunião. Os parlamentares que estiveram no encontro acreditam que os peemedebistas irão compor a situação.