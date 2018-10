Promotores lançam candidatura de Jovino Pereira para procurador geral de justiça Promotor atua na Promotoria de Investigação Criminal

A sucessão do atual procurador geral de justiça, José Augusto Peres, caminha para a escolha de um possível nome de consenso no Ministério Público do Rio Grande do Norte.



Surgiu nas últimas horas um movimento – organizado por vários promotores públicos – lançando a candidatura do colega Jovino Pereira da Costa Sobrinho, que atualmente atua na Promotoria de Investigação Criminal, em Natal.



Um dos promotores que encabeça o movimento, e que pediu para não se identificar, disse ao Nominuto.com que Jovino Pereira é uma “escolha inquestionável”. E acredita que o nome dele será consenso para suceder Peres. “Pode acreditar que ele será eleito”, disse.



Questionado sobre a possível candidatura, Jovino Pereira confirmou que foi sondado por outros promotores. Disse que ainda não havia nada definido, mas enfatizou que “não fugiria à luta”.



Antes de atuar na Promotoria de Investigação Criminal, Jovino Pereira atuou nas comarcas de Jardim de Piranhas, Jucurutu e Caicó. Nesta última, ficou conhecido no Estado pela atuação firme nas eleições municipais de 2004, quando chegou a ser agredido por um vereador caicoense.



Recentemente, o procurador José Augusto Peres declarou que não pretende ser reconduzido ao cargo. As eleições para o cargo acontecerão em abril do próximo ano.