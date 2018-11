Chávez perde na capital venezuelana, mas vence em 17 dos 22 estados Resultados correspondem a 95,67% das urnas apuradas.

O governo do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, perdeu o controle da prefeitura metropolitana da capital Caracas. As eleições realizadas ontem (23) apontam que os venezuelanos elegeram um total de 23 governadores e 328 prefeitos, além de 233 legisladores regionais.



As informações são da BBC Brasil.



De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o governo de Chávez venceu em 17 dos 22 estados em disputa. Os resultados correspondem a 95,67% das urnas apuradas.



Foi registrado empate técnico nos estados de Carabobo, Táchira e no município de Sucre – o mais populoso da região metropolitana de Caracas, que inclui cinco municípios. Por isso, o CNE só anunciará os resultados depois da totalização de todos os votos.



A surpresa da jornada eleitoral venezuelana foi a prefeitura metropolitana de Caracas – segundo posto mais importante do país, depois da Presidência. Antonio Ledezma, antigo líder opositor, venceu com 52,45% dos votos o candidato chavista Aristóbulo Isturiz, que obteve 44,92% dos votos. Ambos já foram prefeitos da cidade.



As longas filas registradas ontem obrigaram alguns centros de votação a permanecer abertos até as 22h (00h30 de Brasília), por determinação do CNE.



A legislação venezuelana prevê que as urnas não podem ser fechadas enquanto houver eleitores na fila de votação.



De acordo com o CNE, a participação nessas eleições ultrapassou o recorde histórico com mais de 65% do total de 17 milhões de eleitores.