Fafá Rosado e Ruth Ciarlini são empossadas em Mossoró

A prefeita reeleita Fafá Rosado (DEM) e a ex-deputada estadual Ruth Ciarlini (DEM) estão empossadas. São prefeita e vice de Mossoró, legalmente.A solenidade ocorreu agora à tarde.O recém-empossado presidente da Câmara de Mossoró, Claudionor dos Santos (PDT), dirigiu a sessão desse poder, à garantia da posse. Fafá chegou ao Teatro Dix-huit Rosado - local do evento, às 16h29. Quase meia hora de atraso.Às 16h38 adentrou o plenário, sob aplausos efusivos. Estava sob vestido azul anil, enquanto Ruth optou pelo branco. Juramento, leitura de termo de posse e por fim o discurso da prefeita marcaram o protocolo.Após o cerimonial, ela cumprimentou vereadores e convidados, fechando o acontecimento.

Oratória

Única oradora da solenidade, a prefeita fez um resumo do que entende ter sido sua primeira gestão. Em sua ótica, "os mais de 65 mil votos" recebidos nas urnas foram "um reconhecimento" ao trabalho.Também disse que o período foi marcado por melhorias nos "índices sociais", como Educação e Saúde. Prometeu esforço redobrado para atingir outros objetivos a partir deste 1o de janeiro.Os senadores Garibaldi Filho (PMDB), Rosalba Ciarlini (DEM) e José Agripino prestigiaram a posse, além do deputado federal Felie Maia (DEM). Mas mesmo antes de começar o cerimonial, Rosalba, Agripino e Felipe retornaram a Natal, para a posse de Micarla de Souza (PV) na prefeitura.Também estiveram no Teatro Dix-huit Rosado o deputado estadual Leonardo Nogueira (DEM), marido da prefeita empossada; deputado federal Betinho Rosado (DEM), bem como o ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado (DEM); presidente da OAB (Mossoró), Lindocastro Moraes e o reitor da Universidade do Estado do RN (UERN), professor Milton Marques.