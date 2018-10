Salão de Artes Visuais está de portas fechadas Quem chega para visitar exposição precisa pedir autorização à direção da Biblioteca Câmara Cascudo.

Quem chega à Biblioteca Câmara Cascudo a fim de ver os trabalhos do 2º Salão de Artes Visuais Abraham Palatinik encontra as portas da exposição fechadas. O Salão deveria ficar aberto à visitação das 9h às 17h, mas somente quem procura a direção da Biblioteca consegue ter acesso ao espaço destinado às obras.



A reportagem do Nominuto.com esteve na recepção da Biblioteca por três vezes durante a terça-feira (19), em diferentes horários, mas não conseguiu visitar a exposição. A informação prestada é que o acesso ao espaço só foi liberado durante a abertura do evento.



Uma funcionária do prédio informou que a responsabilidade é da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte - Fapern, organizadora do salão. “A biblioteca só emprestou o prédio anexo. Lá tem obras de arte caras, não podemos deixar sem ninguém. Mas quando alguém pede para abrir, autorizamos”, explica.



A coordenadora e curadora do Salão, Tânia Andrade, disse que não sabe porque a exposição passou o dia fechada ontem. “Tem que ver com a Biblioteca”, respondeu.



Segundo o recepcionista da biblioteca, a exposição já recebeu visitas de escolas. “Quando eles chegam, eu abro, mas aqui fica fechado direto”, conta.