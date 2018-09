Ginásio da zona Norte entra em fase de conclusão; inauguração será em 13 de dezembro

Artur Dantas “O ginásio Nélio Dias vai trazer um grande benefício para toda a capital."

O secretário lembrou que o nome do ginásio, Nélio Dias, foi dado em homenagem ao irmão, já falecido. “Meu irmão foi quem conseguiu uma parte dos recursos junto a bancada federal em Brasília”, lembrou.Ney Silveira explicou que os últimos detalhes estão sendo acelerados para que o prazo seja cumprido. O secretário disse que além do piso, a pintura está sendo concluída. A obra durou cerca de dois anos e foi orçada em R$ 28,5 milhões, com um valor inicial calculado de R$ 17 milhões.A respeito da diferença de valores calculados previamente, o engenheiro Dinarte Rodrigues falou que algumas mudanças foram feitas na execução da obra. “Esse valor foi diferente do estipulado inicialmente porque houve uma mudança no projeto e alguns aditivos na execução”, declarou.O gerente da filial da Caixa Econômica Federal, Marcus Vinícius, ressaltou que dos R$ 28,5 investidos na obra, R$ 11,9 milhões foram repasse do Orçamento Geral da União (OGU). A Prefeitura do Natal entrou com uma contrapartida de R$ 17, 058 milhões. “Valores já honrados junto ao banco” , explicou o prefeito de Natal.Carlos Eduardo declarou que a construção de um ginásio de grande porte para a zona Norte valoriza toda a região. “O ginásio Nélio Dias vai trazer um grande benefício para toda a capital. A zona Norte tem uma população maior que a de Mossoró, por isso precisava de uma obra à altura”, falou.O prefeito ainda disse que está muito empolgado com o “colosso”, como se referiu ao ginásio. Para a cerimônia de entrega oficial no dia 13, uma festa com a banda Cavaleiros do Forró está programada. De acordo com o prefeito, os valores com a festa serão arcados pela construtora da obra A. Gaspar. A Prefeitura inaugura o ginásio dia 20 com uma programação esportiva ainda não definida.