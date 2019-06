João Faustino diz que prioridade de sua pasta é estreitamente das relações com comunidades Futuro secretário de Articulação e Gestão terá apenas cinco auxiliares em sua administração.

O futuro secretário de Articulação e Gestão de Natal, João Faustino (PSDB), afirma que sua pasta dará prioridade ao estreitamente das relações com as comunidades e que o projeto da nova secretaria na reforma administrativa já está pronto, contando com apenas cinco auxiliares.



Apesar do dever de promover a articulação política da Prefeitura com a Câmara Municipal e a integração entre as secretarias do município, o secretário acredita que o trabalho junto aos líderes comunitários e representantes de entidades terá papel importante para a melhoria da cidade. O objetivo, de acordo com o novo secretário, é chegar a ações concretas.



“Vamos trabalhar para criar instrumentos que nos ajudem para colaborar com a melhoria da sociedade”, explicou, lembrando que logo iniciará os trabalhos juntos aos vereadores para a formação da bancada governista.



Para auxiliá-lo na pasta, João Faustino já tem o nome de um dos dois secretários-adjuntos, mas prefere não expor os nomes dos futuros auxiliares. Ao todo, serão cinco funcionários comissionados que trabalharão na nova secretaria, sediada no gabinete anexo de Candelária.